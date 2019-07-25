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25.07.2019
Lenta.ru

Действия экипажа АС-31 "Лошарик" объяснили сохранением "ценнейшего оборудования"

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Источник изображения: Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Действие экипажа потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", согласно "Руководству по борьбе за живучесть", обусловлено соображениями безопасности. Об этом сообщил "Царьграду" сопредседатель Союза ветеранов боевых служб Военно-морского флота (ВМФ) Виктор Блытов.

По его словам, действующие правила запрещают, в случае возникновения чрезвычайного происшествия, открывать отсеки субмарины, поскольку "это провоцирует бегство, и в итоге гибнет весь экипаж".

"Ну, правильно, если пожар — можно было перейти на носитель, а лодка бы сгорела, погибло бы ценнейшее оборудование. Там имеется ядерно-энергетическая установка. Могли быть, ну, непредсказуемые последствия, на мой взгляд. Поэтому ребята сделали все, что могли, они герои", — заявил офицер.

Блытов напомнил, что "были неоднократные случаи пожаров на подводных лодках, когда люди, которые переходили в другие отсеки, губили и их". "Понимаете, это сделано для того, чтобы спасти людей, спасти корабль. Вот в этом весь смысл. Всех людей. Просто так погибнет там, ну, четыре-пять человек. А остальные останутся живы, и корабль цел, понимаете?" — сказал офицер.

23 июля сообщалось, что экипаж АС-31 "Лошарик" мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России "Руководству по борьбе за живучесть", нарушение которого грозит уголовным наказанием.

1 июля в Баренцевом море потерпела аварию российская атомная глубоководная станция проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая, согласно версии Минобороны, занималась проведением батиметрических измерений. В результате инцидента погибли 14 моряков-подводников.

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Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
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