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25.07.2019
Военное обозрение

Минобороны Сербии получило от России партию бронемашин БРДМ-2

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Министерство обороны Сербии наконец-то получило переданные Россией бронированные разведывательно-дозорные машины. Партия БРДМ-2 была доставлена воздушным путем в Белград 23 июля. Об этом сообщает b92.net.

Источник изображения: https://rs-lat.sputniknews.com/godisnjica-agresije/

Партия модернизированных БРДМ-2 в тридцать машин наконец-то доставлена в Белград. Броневики были доставлены воздушным путем в аэропорт Белграда Батайница, где их приняли представители сербского военного ведомства. Бронемашины поступили в рамках реализации договоренностей между Россией и Сербией в части передачи последней военной техники на безвозмездной основе.

Ранее сообщалось, что партия военной техники, предназначенной вооруженным силам Сербии, в которую входили 30 БРДМ-2, была отправлена Россией морским путем с дальнейшей доставкой по Дунаю. Однако Румыния, являющаяся членом блока НАТО, по своей собственной воле, или исполняя задание заокеанских хозяев, воспротивилась этому и запретила проход судов с техникой по своей территории. После чего было принято решение о доставке БРДМ по воздуху.

БРДМ-2 уже имелись на вооружении сербской армии, ей они достались от Югославии, которая получала данные машины на вооружение в период с 1967 по 1985 год.

Напомним, что Россия в 2016 году заключила договор с Сербией о передаче ей на безвозмездной основе 30 танков Т-72С, 30 боевых разведывательных машин БРДМ-2, а также 6-х истребителей Миг-29. Истребители прошли капитальный ремонт с модернизацией и с 2018 года несут службу в ВВС Сербии.

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Страны
Россия
Румыния
Сербия
Югославия
Продукция
БРДМ-2
МиГ-29
Т-72
Т-72Б
Проекты
NATO
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