На Северном флоте проходят испытания две новейшие подводные лодки

ВМС Российской Федерации продолжают испытания атомных субмарин проектов "Борей-А" и "Ясень-М". Об этом сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

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Действующий состав Северного флота продолжает испытания ряда новейших кораблей. В числе боевых единиц, проходящих тестирование, входят атомный подводный ракетный крейсер проекта "Ясень-М" "Казань" (это вторая лодка проекта, спущена на воду в 2017 году), а также стратегический ракетоносец "Князь Владимир" (это четвертый корабль проекта "Борей" и первый, модернизированный до уровня "Борей-А").

Информацию об испытаниях приводит информационное агентство "Интерфакс", со ссылкой на командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева.

"Интерфакс" также приводит слова главы "Севмаша" Михаила Будниченко – его предприятие занимается выпуском и модернизацией атомных подводных лодок этого класса.

Будниченко в своем интервью утверждал, что подводные лодки проекта "Ясень" являются универсальными носителями как ракетного, так и ядерного оружия. Их характеристики позволяют им выполнять функции "стратегического неядерного сдерживания".

Гендиректор "Севмаша" отмечает, что новые подводные корабли оснащены высокоточным оружием, это "высокотехнологичные и наукоемкие подлодки". С его слов, на данный момент в составе флота находятся корабли, "гарантировано обеспечивающие безопасность страны в мировом океане".

11 июля сообщалось о заказе двух подводных стратегических ракетоносцев "Ясень-М" сверх плана, утвержденного министерством обороны. Субмарины будут заложены в 2020-2021 годах, срок их постройки – примерно семь лет. Предполагается, что две новых подводных лодки войдут в состав ВМС в 2027-2028 годах. В конечном итоге Россия будет обладать 8 подводными кораблями этого проекта.

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ВМФ Российской Федерации также обладает тремя стратегическими подлодками базового проекта 955 "Борей". "Князь Владимир" не входит в их число, он относится к модернизированному варианту "Борей -А": перейти в состав флота подводный "стратег" должен в декабре этого года. Еще четыре субмарины этого проекта будут построены до 2023 года.

"Ясень-М" и "Борей-А" относятся к подводным лодкам 4-го поколения. Многоцелевые "Ясени" вооружены крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" и/или "Оникс". Стратегические подводные ракетоносцы проекта 955А "Борей-А" вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава".