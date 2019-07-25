Концепция ВМС Украины меняется: вместо москитного флота - плавучий утиль

Украине мало своего металлолома, она намерена импортировать еще и польский

Еще совсем недавно военно-морская доктрина Украины базировалась на так называемой концепции "москитного флота" - "стай" малых быстроходных бронекатеров, с помощью которых Украина не только обеспечит безопасность своих побережий, но и добьется доминирования на Черном море.

Такая фантастическая идея захватила умы флотоводцев не только по причине того, что судостроительные верфи "незалежной" разрушились и более неспособны строить современные военные корабли, а денег на покупку их за рубежом нет, но и потому, что бывшему главе Украины Петру Порошенко принадлежал завод "Кузница на Рыбальского", где и производились "москитные" катера. Но завод Порошенко продал, а затем и сам лишился президентского кресла, и победоносная концепция моментально утратила свою актуальность.

Но как же тогда быть со статусом Украины, как "великой морской державы"? Как обеспечивать ее "стратегическое доминирование" в акватории Черного моря? Ответ нашелся быстро - раз Украина - "форпост свободного мира", этот самый "свободный мир" и должен помочь ей восстановить свое морское "могущество". Помимо списанных катеров береговой охраны США, переданных Киеву безвозмездно, поучаствовать в строительстве ВМСУ готова и Польша.

Стало известно о намерении Киева приобрести у поляков два старых советских корвета, построенных еще в 80-х годах на предприятии "Вымпел" города Рыбинск. Эти корабли были поставлены Польше (тогда еще ПНР) и получили названия Metalowiec и Rolnik. В 2013 году они выведены из состава польского флота и списаны. У этих кораблей 30-летней давности есть одно колоссальное достоинство - за них хотят очень немного.

Стоимость обеих корветов составляет 800 тысяч польских злотых. При пересчете на рубли - 13,3 млн - стоимость средней "двушки" в Москве.

Столь невысокая цена не должна удивлять. Учитывая техническое состояние корветов, ее можно признать даже завышенной. Корабли много лет не обслуживались и технически неисправны. В корпусах многочисленные течи, кое-как залепленные герметизирующими составами. У них неисправны силовые установки и системы вооружения. По сути дела – это металлолом, подлежащий демонтажу и переплавке. Его и продают по соответствующей цене. В принципе, у военного ведомства Украины есть уже немалый опыт по приобретению "металлолома" у Польши. Так немалый скандал вызвало обнародование схемы, по которой поляки покупали как металлолом в Чехии старые советские БМП и САУ, снимали с них башни, и в таком виде, с некоторой наценкой продавали на Украину. Там на Житомирском заводе башни возвращали на штатное место, проводилось легкое техобслуживание и покраска машин, после чего их цена, как минимум, удваивалась, а они отправлялись в войска.

Вполне вероятно, что и в случае с корветами задумано что-то аналогичное. В противном случае цель этой покупки, если она состоится, совершенно непонятна. Ведь Украина и сама располагает некоторым количеством старых советских кораблей, пришедших в результате небрежного хранения в полную непригодность.

Взять хотя бы ракетный крейсер "Украина", который на днях посетили глава государства Владимир Зеленский и министр обороны Степан Полтарак. Причем последний уговаривал первого окончательно списать крейсер и снять с него вооружения. Дескать, и заправка его стоит дорого, и все комплектующие российского производства. Приводить его в исправное состояние очень накладно.

А, между прочим, этот корабль посовременнее советско-польских корветов. Да и к тому же несет корабельную версию ЗРК С-300 – С-300Ф – "Форт".

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",