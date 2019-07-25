Минобороны РФ и Федеральное казначейство усилят взаимодействие в ходе финансовых ревизий

Москва. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России и Федеральное казначейство расширяют взаимодействие в ходе финансовых ревизий в войсках, соответствующий совместный приказ подписали в среду руководители ведомств Сергей Шойгу и Роман Артюхин.

"Документ, который мы сегодня подписываем, усилит наши возможности, возможности наших подчинённых в выполнении своей работы" - сказал Шойгу на церемонии.

При этом он выразил убеждённость в том, что "совместными усилиями создана уникальная система контроля над выполнением государственного оборонного заказа".

"Принят закон, разработаны все методики. С каждым годом он совершенствуется. И что, наверное, наиболее важно - то, что мы имеем очень серьёзную реальную отдачу от внедрения этого закона. Он удачный и успешный", - подчеркнул министр.

По его оценке, сотрудничество военного ведомства и Федерального казначейства "крайне эффективно и важно".

"Важно не только для нас как для военного ведомства - важно для страны", - подчеркнул Шойгу.