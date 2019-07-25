Турция намерена ускорить импортозамещение в оборонной сфере

Первые полученные МВД Турции для для использования турецкой пограничной охраной бронированные машины разведки и наблюдения Katmerciler Ates, выполненные на базе бронированной машины Hizar. Измир, 16.05.2019.

ЦАМТО, 24 июля. На рассмотрение парламента Турции внесен 11-й план развития национальной оборонной промышленности, в котором определены цели и стратегия развития на период 2019-2023 гг.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, основной целью, установленной планом на указанный период, является увеличение доли обеспеченности Вооруженных сил страны продукцией оборонного назначения национального производства с нынешних 65% до 75% к 2023 году (к столетнему юбилею Турецкой Республики).

Турция также стремится к 2023 году увеличить оборот предприятий оборонной и аэрокосмический промышленности с 6,7 млрд. долл. в прошлом году до 26,9 млрд. долл., а экспорт в данных сегментах с 2 до 10,2 млрд. долл.

Согласно планам, занятость в оборонной промышленности к 2023 году достигнет 79 тыс. человек по сравнению с 44,7 тыс. человек в настоящее время.

Как предполагается, всем работающим в оборонной промышленности компаниям, включая малые и средние предприятия, будет оказана финансовая помощь в рамках "Программы поддержки инвестиций и развития оборонной промышленности".

Проекты и инвестиции в оборонную промышленность Турции, которая использует как базовые, так и передовые технологии, направлены на реализацию концепции 100% самообеспечения в области критических технологий.

Текущие тенденции в оборонной промышленности Турции указывают на то, что даже если она не сможет достичь поставленных амбициозных целей в области экспорта и оборота предприятий ОПК, то, по крайней мере, Анкара сможет существенно приблизиться к этим показателям.