Британцы разочаровали Украину, забрав обратно снаряжение своих боевых пловцов

Надежды отдельных украинских экспертов на то, что британский спецназ после проведения учений на Чёрном море "оставит в дар" ВМСУ снаряжение боевых водолазных групп, не оправдались. Из Одессы поступают сообщения о том, что накануне в аэропорту города приземлился самолёт A400 Atlas, на который погрузили снаряжение британских водолазов (боевых пловцов).

Источник изображения: SAS/SBS

Речь идёт о четырёхмоторном турбовинтовом транспортнике ВВС Великобритании, который после погрузки снаряжения и специального оборудования боевых групп водолазов, отправился на одну из военных баз Соединённого королевства.

О каком оборудовании и снаряжении говорится в украинских СМИ?

Сообщается, что это барокамера британских подводников из состава отряда специального назначения SBS (Special Boat Service), а также индивидуальные системы жизнеобеспечения боевых пловцов.

Добавлено, что использовавшиеся во время учений "Си Бриз-2019" вооружения британцы забрали с собой сразу же. А вот оставленная на время в Одессе барокамера и снаряжение британских морских спецназовцев и дали повод украинским журналистам и военным экспертам предположить, что британцы могли "подарить" всё это военно-морским силам Украины. Не случилось. В связи с этим на Украине не скрывают разочарования.