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25.07.2019
ТАСС

По итогам весенней призывной кампании в Росгвардию отправились 13 тыс. призывников

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Сотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии.
Источник изображения: © РИА Новости, Саид Царнаев

Первый заместитель организационно-мобилизационного управления войск Росгвардии Дмитрий Вирухин отметил повышение уровня новобранцев

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Порядка 13 тыс. человек было призвано в Федеральную службу войск национальной гвардии по итогам весеннего призыва 2019 года, который завершился 15 июля. Об этом журналистам сообщил первый заместитель организационно-мобилизационного управления войск Росгвардии генерал-майор Дмитрий Вирухин.

"По результатам призыва к нам поступили 13 тыс. человек - это 8% от личного состава нашего ведомства. Данные 13 тыс. - это квота, которую нам определили в Минобороны, больше мы брать призывников не имеем права. Квоту выбрали всю полностью. Считаем, что призыв прошел для Росгвардии успешно", - сказал он.

По словам Вирухина, в Росгвардии отмечают повышение уровня призывников. "В этот весенний призыв к нам поступило на 5% больше людей с различным образованием (высшим, средним специальным), чем по итогам прошлого года",- отметил Вирухин.

Он добавил, что призывники поступают в части оперативного назначения, специальные моторизованные воинские части, части по охране гособъектов, а также части обеспечения. "Перед тем, как поступить к нам, призывники проходят проверку по линии МВД и ФСБ. Задача их в том, чтобы к нам не попали ранее судимые люди. Также в ходе проверочных мероприятий устанавливается, имеет ли право призывник получить допуск к государственной тайне. Для некоторых наших подразделений это необходимо",- пояснил Вирухин. Он также отметил, что в Росгвардии функционирует научная рота, куда отбирают специалистов с инженерным и техническим образованием.

"В ходе службы в нашем ведомстве человек получает специальность. Например, у нас можно отучиться на повара, водителя, сапера, кинолога. Все эти навыки могут пригодиться человеку в гражданской жизни", - заключил представитель ведомства.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Росгвардия
Проекты
Научная рота
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