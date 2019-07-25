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25.07.2019
Российская газета

Российские спутники оснастят солнечными лазерами

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Источник изображения: iStock

ВКС России могут получить на вооружение лазерно-оптические установки, которые будут размещены на космических аппаратах. В перспективе они смогут бороться со спутниками противника, а также поражать межконтинентальные управляемые ракеты на этапе их вертикального полета.

"Россия занимает ведущее место в области теоретических исследований, а США - в области применения лазерного оружия. В ближайшем будущем Россия разработает новое спутниковое лазерное оружие, которое будет во всем лучше американского", - считают военные обозреватели китайского издания Sina.

Дело в том, что у американского лазерного оружия существует серьезный недостаток: после проведения атаки ему необходимо 20 часов для перезарядки. Даже мощные генераторы на кораблях не смогут обеспечить лазерные пушки достаточным количеством электричества, а в космосе тем более.

В свою очередь, по мнению китайского издания, в России реализуется проект по созданию энергетических и лазерно-оптических систем космического базирования. Они будут преобразовывать солнечную энергию в лазерное излучение. Оптическое оборудование будет устанавливаться на орбитальных спутниках. Предполагается, что проект заработает уже в 2020 году.

Отметим, что в декабре прошлого года Министерство обороны РФ сообщило, что новейшие лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство. Тактико-технические характеристики лазера и география его базирования засекречены. Известно, что главным ударным компонентом боевой системы является сфокусированный лазерный луч. Он прожигает корпус цели, провоцирует подрыв боезарядов и выводит из строя оптико-электронные системы противника.


Николай Грищенко

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1 комментарий
№1
25.07.2019 10:44
Солнечные батареи накачают лазер?! Если только лазерный дальномер или сканер, но никак не боевой лазер, который даже "мощные генераторы на кораблях не могут обеспечить электричеством."
+3
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