Войти
25.07.2019
Военное обозрение

Индия заявила о проведении первых в истории военно-космических учений

798
0
0

Вооруженные силы Индии намерены провести первые в своей истории военно-космические учения. По планам Министерства обороны учения пройдут до конца этой недели. Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на источник в индийском правительстве.

Источник изображения: https://g1.globo.com/

Первые в истории страны военно-космические учения под названием IndSpaceEx пройдут до конца текущей недели, пишет индийское издание. Основная задача предстоящих маневров - продемонстрировать возможные ответы вооруженных сил Индии на возможную эскалацию конфликта в космосе. В индийском правительстве считают, что Индия обязана создать условия для защиты своих интересов в космическом пространстве на фоне растущей наступательной способности Китая.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди указал, что проведенные в марте 2019 года испытания противоспутникового оружия повысят обороноспособность нашей страны. В соответствии с этим IndSpaceEx продемонстрируют возможные ответы на эскалацию конфликта в космосе

- заявил источник издания, при этом не уточнив, в чем будет заключаться суть проводимых учений.

Напомним, что в марте этого года в Индии в ходе испытаний антиспутниковой системы А-SAT был сбит космический аппарат, находившийся на низкой околоземной орбите. Испытания признали успешными, а премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал Индию космической сверхдержаваой, которая обладает противоспутниковым оружием наряду с Россией, США и Китаем.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Проекты
Военные учения
Похожие новости
21.09.2016
Невероятный успех вероятного противника
02.12.2014
Демографический фактор формирования инновационной экономики России
27.03.2014
Индии нужны российские боеприпасы
04.03.2014
НИИП им. Тихомирова: госиспытания Т-50 начнутся в марте-апреле
05.08.2013
Семь раз отмерить
23.04.2009
Российское оружие в цене
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.07 20:47
  • 59
1904-1905, 2024-2025 или раньше?
  • 25.07 20:24
  • 1
Южная Корея замахнулась на авианосец
  • 25.07 19:49
  • 8
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 25.07 18:52
  • 68
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 25.07 17:01
  • 2
Марсианский корабль SpaceX подгорел
  • 25.07 14:05
  • 11
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 25.07 13:24
  • 27
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 25.07 12:28
  • 37
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 25.07 12:12
  • 62
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 25.07 11:46
  • 1
Названа сумма возможного контракта при закупке Индией Super Hornet
  • 25.07 11:31
  • 4
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 25.07 10:44
  • 1
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 25.07 10:04
  • 1
По-прежнему смертельно опасная: для чего "Шилку" вооружили ракетами
  • 25.07 09:41
  • 3
Британцы разочаровали Украину, забрав обратно снаряжение своих боевых пловцов
  • 25.07 09:37
  • 1
В Малайзии раскрыли неожиданные факты о расследовании по MH17