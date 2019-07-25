Показаны кадры с БПЛА нанесения точечных ударов по террористам в Идлибе

Свежие видеоматериалы о действиях антитеррористических сил приходят с северо-запада Сирии. Самолёты ВКС РФ и артиллерия САА, пресекая попытки боевиков начать масштабное наступление и закрепиться на ранее занятых позициях в южной части провинции Идлиб.

Источник изображения: topwar.ru

Разведывательные беспилотники были задействованы для получения точных координат позиций террористов в Идлибе. Координаты были переданы пилотами боевых самолётов на авиабазу "Хмеймим" (провинция Латакия). После этого были нанесены точечные удары по позициям террористов, пытавшихся закрепиться и в очередной раз пойти в наступление на позиции САА.

На кадрах видно, как при нанесении даров осуществляется поражение таких целей как военная техника боевиков, их укрепрайоны, командные пункты. На одном из кадров демонстрируется точное попадание в объект инфраструктуры террористов, который те использовали для контроля стратегически важной транспортной артерии, проходящей через сельскохозяйственные угодья Идлиба. По это дороге боевики получали снабжение.

Удары наносились и по автомобилям террористов, которые перевозили оружие и боеприпасы. При этом активно использовалась и артиллерия САА.

Ранее аффилированные с боевиками силы в Сирии и их западные кураторы обвинили Россию в нанесении ударов по больницам и рынку. В Минобороны РФ отвергли эти обвинения. Подчёркивается, что удары наносились по объектам инфраструктуры боевиков, причём после многократной проверки полученных разведданных. Отмечено, что в районе Маарет-ан-Нуумана, о котором говорят упомянутые силы, ВКС РФ боевых задач не выполняли. На кадрах видно, что никаких объектов с массовым пребыванием людей (таких, как рынок) в районе проведения операции попросту нет.