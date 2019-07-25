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25.07.2019
Военно-промышленный курьер

В России появится новая памятная дата – День присяги

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Источник изображения: vpk-news.ru

Законопроект о новой памятной дате - Дне военной присяги - внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты нижней палаты парламента.

Принимая во внимание значительный вклад Петра I в духовную основу государственного служения России, новая памятная дата приурочивается к изданию 21 ноября 1721 года Указа Петра Алексеевича "О учинении присяги, а каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу", пояснили парламентарии.

Учреждение памятной даты направлено на воспитание граждан Российской Федерации, и прежде всего молодежи, в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу, отмечают авторы.

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Страны
Россия
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