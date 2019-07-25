В России появится новая памятная дата – День присяги

Законопроект о новой памятной дате - Дне военной присяги - внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты нижней палаты парламента.

Принимая во внимание значительный вклад Петра I в духовную основу государственного служения России, новая памятная дата приурочивается к изданию 21 ноября 1721 года Указа Петра Алексеевича "О учинении присяги, а каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу", пояснили парламентарии.

Учреждение памятной даты направлено на воспитание граждан Российской Федерации, и прежде всего молодежи, в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу, отмечают авторы.