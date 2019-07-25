РВСН России проведут тестовые запуски межконтинентальных баллистических ракет

Ракетные войска стратегического назначения ВС России в период с 25 по 30 июля проведут тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), оценочно систем "Ярс" / "Тополь", с полигона Капустин Яр в Астраханской области в направлении полигона Сары-Шаган в Казахстане.

Об этом сообщает "Оперативная линия". По ее данным, с 24 по 27 июля 2019 года с космодрома Плесецк в Архангельской области ракетные войска выполнят тестовую стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой, оценочно систем "Ярс" / "Сармат", по испытательному полигону Кура на Камчатке.

Ракетные комплексы с МБР "Ярс", "Тополь", "Булава" и "Сармат" составляют основу сил стратегического ядерного сдерживания России. Эти системы ракетного оружия стратегического назначения призваны решить задачу осуществления стратегического ядерного сдерживания, не дать противнику ни малейшего шанса на реализацию агрессивных, захватнических планов в отношении РФ.

Eadaily отмечает, что РТ-2ПМ "Тополь" - подвижной грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой РТ-2ПМ. Комплекс не имеет аналогов в мировом ракетостроении, предназначен для поражения всех видов стратегических целей, в любых условиях боевого применения. Ракета РТ-2ПМ относится к четвертому поколению ракет стратегического назначения.