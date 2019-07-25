Cнаряды нового поколения поражают любую бронетехнику потенциального противника

Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех представит боеприпасные новинки в Военном инновационном технополисе "Эра" (г. Анапа, Краснодарский край).

В экспозицию вошли новые танковые выстрелы с бронебойными подкалиберными снарядами повышенной пробиваемости, которые впервые были продемонстрированы на форуме "Армия -2019". Снаряды калибра 125 мм – выстрел "Свинец-2" и экспериментальный образец "Манго-М" – предназначены для стрельбы по бронированным целям, таким как танки, в том числе с усиленной динамической защитой, самоходные артиллерийские установки и амбразуры. Боеприпасы могут применяться для стрельбы из гладкоствольных танковых пушек Д-81 (2А26, 2А46М). Это новейшие образцы боеприпасов, бронепробиваемость которых увеличена более чем на 20%.

"Штатный выстрел пробивает 230 мм преграды, "Манго-М" уже 280 мм, выстрел "Свинец-2" - 300 мм. Улучшенные технические характеристики боеприпасов обеспечивают поражение практически всего спектра бронетанкового вооружения и военной техники потенциального противника на расстоянии более 2 км", - отметил генеральный директор Концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

Еще один образец - 122-м неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности к РСЗО "Торнадо-Г" предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники, командных пунктов и других целей. Реактивный снаряд позволяет эффективно поражать цели за складками местности (обратные склоны, ущелья и др.) и в горах. Дальность полета снаряда – от 5 до 20 километров. Температурный диапазон боевого применения составляет от –50°С до +50°С. Эффективность поражения данным реактивным снарядом в среднем в 6 раз выше, чем у штатного неуправляемого реактивного осколочно-фугасного снаряда системы "Град".

122-м неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной боевой частью к РСЗО "Град" предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районах сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. Дальность полета снаряда – от 8 до 37,5 километров. Температурный диапазон боевого применения составляет от –50°С до +50°С.

В числе ключевых экспонатов - реактивная многоцелевая граната РМГ с гранатомётом одноразового применения. По совокупности тактико- технических характеристик превосходит мировые аналоги. Предназначена для эффективного поражения экипажей и боевых расчетов легкобронированной техники, а также живой силы на открытой местности, в зданиях городского типа, в полевых укрытиях и ДОТах.

Другой образец - выстрел ТБГ-7ВЛ с гранатой ТБГ-7Л в термобарическом снаряжении предназначен для поражения живой силы и огневых точек, расположенных на открытой местности, в окопах и укрытиях полевого типа, а также легкобронированной и небронированной техники.

Из представленных образцов взрывателей можно отметить B- 429, предназначенный для комплектования осколочно- фугасных снарядов полевой и морской артиллерии, танковых и противотанковых пушек, гаубичных выстрелов калибров от 76 до 203 мм. Имеет противонутационный механизм.