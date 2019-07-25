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25.07.2019
Военно-промышленный курьер

ПВО Сирии молчит

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Источник изображения: vpk-news.ru

Израиль нанёс авиаудар по району Тель аль-Хар в сирийской провинции Дераа, передаёт государственное информагентство арабской республики SANA.

Согласно информации, в ночь на среду израильская авиация атаковала объекты сирийской армии в районе Тель аль-Хар на западе провинции Дераа. По данным SANA, жертв и пострадавших в результате воздушного рейда нет, "причинён лишь материальный ущерб".

О применении сил ПВО САР в ответ на атаку не сообщается.

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Страны
Израиль
Сирия
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