"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
Малые ракетные корабли (МРК) проекта 1234 "Овод", называемые на флоте "ракетными малышами", после замены старого комплекса радиоэлектронной разведки "Титан" на современную пассивную станцию смогут находить корабли противника, в частности, авианосцы, по радиоэлектронным следам, сообщают "Известия".
Газета пишет, что первым обновление получил МРК "Смерч". "Скрытность — одна из самых важных характеристик современного боевого корабля. Во время морского боя противники ищут цели с помощью специальных приборов. Они улавливают различные демаркирующие признаки, самым явным из которых является излучение радаров. Те, у кого радиолокационная заметность ниже, получают большие возможности для скрытного подхода на дистанцию удара", — пояснил бывший начальник Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Валентин Селиванов.
В июне стало известно, что МРК получат автоматическую артиллерийскую установку АК-176МА.
В мае источники "Известий" в Минобороны сообщали, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" будут наводиться при помощи данных, получаемых с МРК.
В апреле газета написала, что корабли проекта 1234 "Овод" после модернизации вернутся в строй.
ВМФ располагает 12 кораблями "Овод", изначально введенными в строй в 1979-1992 годах. При спуске на воду первого такого корабля главнокомандующий ВМФ адмирал флота СССР Сергей Горшков назвал МРК "пистолетом у виска империализма".
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В июне стало известно, что МРК получат автоматическую артиллерийскую установку АК-176МА.Ну Панцирь на них тогда уже поставьте или хотя бы Палаш
Уже любая пиндюрка вооружённая условной писюлькой начинает проникновенно называться "Убийцей авианосцев", а нелепую в своей глупости фразу про "пистолет у виска..." повторяют как мантру или 13-ю заповедь не вникая ни в смысл ни в нелепость.
Но раньше в этих мечтаниях не опускались ниже ракеты "Москит". Ракету размером с "Гарпун" просто презирали как непацанскую. Всё... тепеь и российский "Гарпун" стал "убийцей авианосцев".
Странно что про эти "корабли берегом охраняемые" и было сказано что это т.н."пистолеты у виска..." Ан нет. Теперь они повторно стали "пистолетами..."
Ракета П-120 ещё одна "условная писюлька" (стартовый вес 5400 кг, скорость 1100 км/ч, масса БЧ до 840 кг, опционально оснащается ядерной боеголовкой 200 кт).