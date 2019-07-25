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25.07.2019
Lenta.ru

"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев

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Источник изображения: Фото: US military / Wikimedia

Малые ракетные корабли (МРК) проекта 1234 "Овод", называемые на флоте "ракетными малышами", после замены старого комплекса радиоэлектронной разведки "Титан" на современную пассивную станцию смогут находить корабли противника, в частности, авианосцы, по радиоэлектронным следам, сообщают "Известия".

Газета пишет, что первым обновление получил МРК "Смерч". "Скрытность — одна из самых важных характеристик современного боевого корабля. Во время морского боя противники ищут цели с помощью специальных приборов. Они улавливают различные демаркирующие признаки, самым явным из которых является излучение радаров. Те, у кого радиолокационная заметность ниже, получают большие возможности для скрытного подхода на дистанцию удара", — пояснил бывший начальник Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Валентин Селиванов.

В июне стало известно, что МРК получат автоматическую артиллерийскую установку АК-176МА.

В мае источники "Известий" в Минобороны сообщали, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" будут наводиться при помощи данных, получаемых с МРК.

В апреле газета написала, что корабли проекта 1234 "Овод" после модернизации вернутся в строй.

ВМФ располагает 12 кораблями "Овод", изначально введенными в строй в 1979-1992 годах. При спуске на воду первого такого корабля главнокомандующий ВМФ адмирал флота СССР Сергей Горшков назвал МРК "пистолетом у виска империализма".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
Циркон-С 3М22
Проекты
1234 Овод
Авианосец
ГЗЛА
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4 комментария
№1
25.07.2019 01:36
Цитата, q
В июне стало известно, что МРК получат автоматическую артиллерийскую установку АК-176МА.
Ну Панцирь на них тогда уже поставьте или хотя бы Палаш
0
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№2
25.07.2019 07:09
Да, Панцирь будет полезнее новой АУ.
0
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№3
25.07.2019 08:29
"Авианософобия" приняла размеры именно фобии(как психического заболевания).

Уже любая пиндюрка вооружённая условной писюлькой начинает проникновенно называться "Убийцей авианосцев", а нелепую в своей глупости фразу про "пистолет у виска..." повторяют как мантру или 13-ю заповедь не вникая ни в смысл ни в нелепость.
Но раньше в этих мечтаниях не опускались ниже ракеты "Москит". Ракету размером с "Гарпун" просто презирали как непацанскую. Всё... тепеь и российский "Гарпун" стал "убийцей авианосцев".

Странно что про эти "корабли берегом охраняемые" и было сказано что это т.н."пистолеты у виска..." Ан нет. Теперь они повторно стали "пистолетами..."
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№4
25.07.2019 11:31
Как это по-женски мило - ракета П-800 Оникс оказалась  "условной писюлькой" (стартовый вес 3000 кг, скорость до 750 м/с, дальность до 300 км, масса БЧ - 200 кг)  :)

Ракета П-120 ещё одна "условная писюлька" (стартовый вес 5400 кг, скорость 1100 км/ч,  масса БЧ до 840 кг, опционально оснащается ядерной боеголовкой 200 кт).
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