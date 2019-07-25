Война на море? КНДР захватила российское судно

КНДР задержала российское судно

КНДР задержала российское рыболовецкое судно и 17 человек экипажа. Двое из них - граждане Южной Кореи, остальные - россияне. Моряков содержат на самом снейнере, где нет вентиляции, из-за чего сохраняется высокая температура. Российские дипломаты утверждают, что судно задержали за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР".

Северокорейские пограничники захватили российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8", принадлежащее ООО "Северо-Восточная рыболовная компания", сообщил газете "Коммерсант" замдиректора предприятия Сергей Седлер.

По его словам, инцидент произошел 17 июля в 4 утра. Седлер рассказал, что захват состоялся в 55 морских милях от территории КНДР: на корабль "прямо на ходу" высадились представители северокорейской власти и отключили все средства связи, после чего судно с экипажем конвоировали в порт Вонсан.

Седлер сообщил принадлежащему Григорию Березкину РБК, что

формальной причиной ареста назвали незаконное пересечение границы так называемой зоны военного охранения, которую КНДР произвольно определила в 50 морских милях от берега.

Причем в международных документах о возможности создания такой зоны речи нет. Территориальными водами государства считается акватория в 12 морских милях от берега, а исключительной экономической зоной - в 200 морских миль.

Замдиректора компании сообщил "Коммерсанту", что на момент задержания на судне не было груза. Сейнер водоизмещением в 290 тонн и длиной в 38 м занимался промыслом в водах Японского моря уже два года, но до этого с такими проблемами с северокорейцами не сталкивался.

Седлер посетовал на отсутствие связи с моряками. Он рассказал, что их до сих пор не выпускают с судна, кроме капитана, его помощника и двух южнокорейских специалистов, которых отселили в гостиницу под арест.

Что касается оставшихся на корабле, их положению не позавидуешь: на судне нет вентиляции, поэтому температура там держится на уровне +30-35 градусов.

Российскому дипведомству, как и компании, которой принадлежит судно, пока не известно, когда начнется судебный процесс.

В официальном заявлении российского посольства в Пхеньяне сообщили, что дипломаты принимают все необходимые меры, чтобы разрешить проблемы с задержанием КНДР российского судна.

"В настоящее время идет выяснение обстоятельств произошедшего. Российское посольство находится в постоянном контакте с властями КНДР и руководством Северо-Восточной рыболовной компании. Посольство предпринимает все необходимые меры, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки", - указали в заявлении, размещенном в среду на странице посольства в фейсбуке.

Там отметили, что на борту судна в момент задержания находились 17 членов экипажа, 15 из которых - россияне. Двое других - граждане Республики Корея.

В диппредставительстве сообщили, что российские дипломаты посетили задержанных 22 июля. "Все члены экипажа здоровы", - подчеркнули в посольстве.

Там также рассказали, что, по словам представителей МИД Северной Кореи, судно задержали за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР".

Это не первый за последние годы подобный инцидент в Северной Корее. 19 июня Морской спасательно-координационный центр Владивостока сообщил, что российскую яхту "Андиамо", предположительно, пытались остановить северокорейские рыбаки. Это произошло в Японском море в 112 милях от побережья Северной Кореи в открытом море. Через некоторое время яхту освободили, и она вернулась в порт Находка.

В 2016 году пограничники этой страны задержали спортивное судно "Элфин", которое возвращалось с соревнований в южнокорейском Пусане. Его отконвоировали в один из портов КНДР, но вскоре отпустили. Пхеньян тогда назвал произошедшее "недоразумением".

Но нынешнее задержание впервые длится так долго и протекает в столь жестких условиях.

Российские власти тоже нередко задерживают северокорейские суда. Основная причина - браконьерство у берегов России. В октябре 2016 года пограничники ФСБ попытались задержать северокорейское судно с 50 рыбаками, которые незаконно вылавливали крабов и кальмаров. Моряки оказали сопротивление, и поэтому пограничники открыли огонь. В результате ранения получили двое россиян и девять северокорейцев. Чуть меньше, чем через год были задержаны еще пятеро браконьеров из КНДР. Аналогичное происшествие произошло и в июне прошлого года. Чаще всего задержанным северокорейцам предъявляют обвинения по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов) и ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ).

Лидия Мисник