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25.07.2019
ЦАМТО

В Австралию доставлена первая партия ББМ "Боксер"

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Источник изображения: Фото: iRheinmetall

ЦАМТО, 24 июля. Первая партия бронемашин "Боксер" с колесной формулой 8x8, собранных на мощностях компании Rheinmetall Defense Boxer в Германии для СВ Австралии в рамках проекта "Лэнд-400" "Фаза.2", доставлена в Брисбен.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, австралийская компания Rheinmetall Defense Australia (RDA) не комментирует данную информацию, но источники издания сообщили, что уже в начале августа на шасси многоцелевой бронированной машины (MPV) будет установлена башня для модификации платформы в разведывательную версию.

Как сообщалось, представители ВС Австралии проинспектировали первую передаваемую бронемашину в многоцелевой версии перед отправкой в Австралию в марте 2019 года.

Две доставленные бронемашины являются первыми из 25 платформ (13 в разведывательной версии и 12 в многоцелевой MPV), которые должны быть собраны в Германии в рамках проекта "Лэнд-400" "Фаза.2". Сборка остальных бронемашин будет осуществляться компанией Rheinmetall Defense Australia в Центре передовых технологий в сфере военной техники (MILVEHCOE). Предприятие будет построено недалеко от Брисбена в начале 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2018 года по итогам трехлетнего тендера в рамках проекта "Лэнд-400" "Фаза.2" Министерство обороны Австралии заключило с компанией Rheinmetall Defence Australia контракт на поставку 211 ББМ "Боксер" с колесной формулой 8x8 в нескольких версиях (большую часть должны составлять разведывательные бронемашины). Стоимость закупки составляет 3,3 млрд. австр. долл. (2,1 млрд. евро). Общая стоимость программы в течение 30-летнего срока эксплуатации может составить 15,7 млрд. австр. долл., из которых австралийская промышленность получит около 10,2 млрд. австр. долл.

Планируется, что бронемашины "Боксер" будут применяться для различных задач, включая: ведение наблюдения и разведку, командование и управление, корректировку огня, эвакуацию поврежденной техники и т.д. Согласно планам, 133 бронемашины в разведывательной версии будут снащены башней "Ланс" (Lance) с 30-мм пушкой.

Для реализации проекта Rheinmetall создаст Центр передовых технологий в сфере военной техники (MILVEHCOE) недалеко от Брисбена в партнерстве с правительством штата Квинсленд.

Поставка первых бронемашин запланирована на 2019 год. Как ожидается, для обучения личного состава они начнут применяться с 2020 года.

Бронемашины "Боксер" заменят 257 устаревших легких ББМ ASLAV, которые должны быть сняты с вооружения в 2021 году.

Предполагается, что ББМ будут поставлены в семи версиях. Помимо 133 разведывательных бронемашин, СВ Австралии получат машины управления, санитарные машины, БРЭМ и др. Планируется, что поставка новых бронемашин будет завершена к 2026 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
Продукция
Boxer GTK
Компании
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
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