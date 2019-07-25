"Белая книга по обороне": военные расходы Китая будут расти умеренными темпами

ЦАМТО, 24 июля. Военные расходы Китая будут расти умеренными темпами. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в "Белой книге по обороне", опубликованной Госсоветом КНР.

Рост расходов на оборону объясняется тем, что Китай сталкивается с серьезными вызовами в обеспечении национального суверенитета, территориальной целостности и морских интересов и прав, говорится в документе.

В нем также отмечается, что военные расходы "прозрачны и целесообразны".

Военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США.

В 2018 году расходы на оборону увеличились на 8,1% – до 175 млрд. долл. Согласно бюджету на 2019 год, расходы возрастут до 177,6 млрд. долл., передает "РИА Новости".