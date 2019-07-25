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25.07.2019
ЦАМТО

На учениях "Щит Союза-2019" задействуют почти тысячу единиц боевой техники

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Генерал-полковник Александр Журавлев. Архивное фото
Генерал-полковник Александр Журавлев. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

ЦАМТО, 24 июля. До 950 ед. боевой техники будет задействовано на совместных учениях Вооруженных сил России и Белоруссии "Щит Союза-2019" в Нижегородской области.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил командующий ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

"Количество основных систем вооружения составит до 950 ед. боевой техники, в том числе более 230 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 70 самолетов", – сказал он.

А.Журавлев отметил, что основная часть техники будет задействована от российской стороны – около 200 танков, 360 бронированных машин, до 190 систем залпового огня, орудий и минометов и 55 боевых самолетов и вертолетов. А.Журавлев подчеркнул, что в учениях будет задействована самая современная техника, которая состоит на вооружении ВС России и Белоруссии.

По его словам, "всего к участию в учениях планируется привлечь порядка 12 тыс. военнослужащих, в том числе от Вооруженных сил РФ – до 8 тыс., от Вооруженных сил Республики Беларусь – свыше 4 тыс.".

Командующий добавил, что главным итогом учений должна стать практическая проверка управления войсками при операциях по обеспечению безопасности Союзного государства, отмечает агентство.

Оперативные учения войск России и Белоруссии "Щит Союза-2019" станут завершающим этапом двухгодичного цикла совместной подготовки военных двух стран. Учения, в соответствии с решением президентов России и Белоруссии, проводятся раз в два года – предыдущие "Запад-2017" прошли в Белоруссии. В этом году учения пройдут на полигоне Мулино в Нижегородской области с 13 по 19 сентября, передает "РИА Новости".

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