Черногория подписала декларацию о завершении интеграции в НАТО

Военнослужащие Черногории и США во время совместных учений.

ЦАМТО, 24 июля. Власти Черногории и глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата 23 июля подписали документ о завершении процесса вступления республики в Североатлантический альянс.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Минобороны Черногории.

"Командующий ACT Андре Ланата и начальник генштаба ВС Черногории бригадный генерал Драгутин Дакич подписали 23 июля в Подгорице декларацию о завершении процесса интеграции Черногории в НАТО, чем официально завершен процесс вступления нашей страны в альянс", – заявило Минобороны.

Как передает "РИА Новости", церемония подписания состоялась на правительственной вилле "Горица" в присутствии премьера Душко Марковича, главы МИД Срджана Дармановича и главы Минобороны Предрага Бошковича.

В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста, отмечает агентство.