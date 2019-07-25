Китай опубликовал Белую книгу по национальной безопасности

Государственный совет Китайской народной республики опубликовал Белую книгу по национальной обороне. Положения опубликованного документа охватывают основные военные позиции Китая.

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В документе говорится, что военные расходы Китая будут расти умеренными темпами, несмотря на то, что "существует большой разрыв между военными расходами и нуждами по обеспечению национальной безопасности и суверенитета". Китай не собирается участвовать в гонке вооружений, все военные расходы "прозрачны и целесообразны", хотя Пекин сталкивается с серьезными вызовами в обеспечении территориальной целостности, морских интересов и прав.

Отметим, что военный бюджет Китая занимает второе место в мире после США и в 2019 году равен 177,6 млрд. долларов.

Также в документе отмечается, что Китай не намерен участвовать в наращивании ядерных вооружений и будет поддерживать свой ядерный арсенал на "минимальном уровне". При этом он обязуется не применять ядерное оружие первым "ни при каких обстоятельствах" и не угрожать им третьим странам.

Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия, не собирается участвовать в гонке вооружений ни с одной страной и будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне, отвечающем нуждам государственной безопасности

- говорится в Белой книге.

Не обошли составители документа и территориальный вопрос, в частности, Тайвань, который в Пекине считают своей территорией. В Белой книге сказано, что Китай не дает обещаний не использовать военную силу в вопросе объединения с Тайванем. Указывается, что Китай готов применить все необходимые меры для защиты своего суверенитета. При этом подчеркивается, что применение военной силы не направлено против народа Тайваня, а только против внешнего вмешательства и "малой группы сепаратистов".

НОАК даст решительный отпор любым попыткам отделить Тайвань от Китая и будет защищать национальную безопасность

- говорится в документе.

Белая книга по национальной безопасности разрабатывается Министерством обороны Китая с 1998 года и выходит раз в два года. В общественный доступ документ начал поступать с 2013 года, когда вышла уже восьмая книга. В данном документе Китай описывает свою военную стратегию во всех ракурсах, начиная от военного бюджета, заканчивая военным сотрудничеством.