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25.07.2019
Известия.ru

Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским морем

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Источник изображения: Фото: youtube.com/France24

Военные самолеты России и Китая не нарушали воздушного пространства других стран в ходе совместного патрулирования над Японским морем, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь на пресс-конференции в среду, 24 июля.

"Во время патрулирования самолеты России и Китая строго соблюдали соответствующие нормы международного права и не нарушали воздушного пространства других стран", — приводит его слова "РИА Новости".

Как заверил представитель военного ведомства, полет стал частью годового плана по совместным полетам и не направлен против третьих стран.

Днем ранее российские и китайские военные провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

СМИ написали, что российский бомбардировщик якобы дважды вторгся в воздушное пространство Кореи в районе островов Токто, в связи с чем южнокорейским истребителям пришлось открыть предупредительный огонь. Об участии китайских самолетов в инциденте изначально не сообщалось.

В Минобороны России опровергли информацию о вторжении, отметив, что Ту-95МС выполняли патрулирование над нейтральными водами по маршруту, соответствующему международным правилам. Ведомство обвинило пилотов истребителей F-16 в непрофессионализме, отметив, что своими действиями они создавали угрозу безопасности российских самолетов: летчики не вышли на связь и удалились после отстрела тепловых ловушек.

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Страны
Китай
Россия
Южная Корея
Япония
Продукция
F-16
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
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