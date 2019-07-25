Завоевание Луны

Пятьдесят лет назад, 20 июля 1969 года, на Луну высадились астронавты из экипажа космического корабля "Аполлон-11": Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин. Событие ожидаемо стало историческим и получило огромный общественно-политический резонанс. За шумихой вокруг триумфа забылось, что ещё совсем недавно американские военные собирались завоевать Луну — в самом прямом смысле слова.

Спутник связи Луна

Планы освоения Луны начали обсуждаться ещё до появления первых тяжёлых ракет. Если в Советском Союзе этой проблематикой занимались прежде всего научные работники, то в Соединённых Штатах начало лунной "гонке" положили военные.

В октябре 1945 года британский радиотехнический журнал Wireless World опубликовал подборку материалов, посвящённую перспективам развития космической техники на основе немецких баллистических ракет типа А-4/V-2. Среди других была напечатана небольшая статья "Внеземные передатчики. Могут ли ракетные станции обеспечить всемирную радиосвязь?" (Extra-Terrestrial Relays. Can Rocket Stations Give Worldwide Radio Coverage?) лейтенанта Артура Кларка — специалиста по радиолокации и будущего знаменитого писателя-фантаста. В статье он обосновал идею геостационарного спутника, который может служить ретранслятором радиосигнала, передаваемого из одного полушария Земли в другое. Поскольку в то время ещё не было уверенности в том, что короткие и ультракороткие волны смогут преодолеть незримый барьер ионосферы, которая поглощает или отражает волны большой длины, Кларк предложил для начала поверить свою идею на практике, направив луч радиолокатора большой мощности на Луну и уловив (или не уловив) отражённый сигнал.

Видимая сторона Луны; фотография сделана 21 июля 1969 года с борта космического корабля "Аполлон-11" на расстоянии 18 500 км от поверхности Луны. Источник изображения: spaceflight.nasa.gov

Корпус связи армии США использовал его идею в рамках проекта "Диана" (Diana). Специалисты доработали радар SCR-271 радиотехнической лаборатории Кэмп-Эванс, расположенной в Уолл-Тауншип (штат Нью-Джерси) в сторону увеличения мощности и использовали его как передатчик. Поначалу дела шли неважно, но всё же эксперимент оказался успешным: 10 января 1946 года, через 2,5 секунды после начала трансляции, приёмник зарегистрировал слабый сигнал, отражённый от восходящей Луны.

Поскольку антенна радиолокатора могла вращаться только по азимуту, приём сигналов в Кэмп-Эвансе был возможен лишь в периоды, когда во время восхода и захода Луна проходила через луч шириной 15°. При этом условия для полноценной работы сохранялись в течение 40 минут, пока Луна пересекала разные лепестки диаграммы направленности антенны.

Антенна радиолокатора проекта "Диана". Источник изображения: army.mil

QSL-карточка, подтверждающая приём отражённого сигнала с Луны. Источник изображения: army.mil

Радиосигналы эксперимента проекта "Диана" на экране осциллографа. Большой импульс слева – излучаемый сигнал, маленький импульс справа – сигнал, отражённый от Луны. Источник изображения: americanradiohistory.com

Считается, что название проекта "Диана", присвоенное в честь древнеримской богини Луны, положило начало традиции давать американским космическим инициативам имена античных богов: "Меркурий" (Mercury), "Аполлон" (Apollo) и т.п.

Позднее "Диана" породила секретную программу PAMOR (Passive Moon Relay), нацеленную на поиск отражённых сигналов советских радиолокационных станций: американцы полагали, что таким способом можно точно установить местонахождение не только радаров советской ПВО, но и зон хранения ядерных боеприпасов.

Соответствующее оборудование было изготовлено под руководством Джеймса Трекслера в Военно-морской исследовательской лаборатории (United States Naval Research Laboratory). С августа 1949 года начались регулярные "прослушивания" Луны. Для PAMOR была изготовлена большая параболическая антенна, однако её возможностей оказалось недостаточно, чтобы получить хоть какие-то советские сигналы, отражённые Луной. Зато антенну можно было использовать для собственных нужд обеспечения загоризонтной связи, что и было реализовано в рамках проекта "Лунная передача" (Moon Relay): с января 1960 года до конца десятилетия работала ретрансляционная система, связывавшая через Луну военно-морскую базу Пёрл-Харбор на Гавайях с Вашингтоном.

Построение экипажа на полётной палубе авианосца "Хэнкок" (USS Hancock, CV-19) в виде надписи Moon Relay. 28 января 1960 года фотография была передана через Луну радиотехническим способом из Гонолулу в Вашингтон. Источник изображения: nrl.navy.mil

Военный лунник

Чем шире распространялась информация о больших баллистических ракетах, способных взлетать на космическую высоту, тем больше возникало разнообразных идей по изучению Луны посредством космических аппаратов. Некоторые из них появлялись из недр организаций, связанных с Пентагоном.

В 1956 году со своей инициативой выступила аналитическая корпорация RAND (Research and Development), предложившая отправить межконтинентальную баллистическую ракету "Атлас" (Atlas) с атомной боеголовкой в сторону Луны, чтобы получить искусственный кратер, который можно будет разглядеть с Земли в сильный телескоп. Массачусетский технологический институт начал в инициативном порядке изучение возможности доставки на Землю лунного грунта. Военно-воздушные силы США выдвинули проект достижения Луны с помощью многоступенчатой ракеты, состоящей из межконтинентальной крылатой ракеты "Навахо" (Navaho) и новой баллистической ракеты "Редстоун" (Redstone). Армия США выработала проект отправки небольшого аппарата массой 4,5 кг к Луне, используя модернизированную ракету "Юпитер" (Jupiter-C).

В конце октября 1957 года в ответ на запуск советского "Спутника-1" Лаборатория реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory) опубликовала описание проекта "Ред Сокс" (Red Socks). Его авторы планировали решить сразу три задачи: заснять невидимое полушарие Луны, создать систему дистанционного управления и контроля над космическими кораблями, а также впечатлить мир новым американским достижением. В рамках проекта предлагалось запустить в космос не меньше девяти аппаратов двух типов. Первый аппарат, подобный американскому спутнику "Эксплорер" (Explorer), массой 6,75 кг, собирались вывести на окололунную орбиту в июне 1958 года. Второй, снабжённый фотокамерой, должен был заснять обратную сторону Луны и вернуть фотопленку с историческими кадрами на Землю. За счёт дальнейших запусков в период между январём 1959 и декабрём 1960 года планировалось вывести несколько аппаратов массой 54 кг непосредственно на селеноцентрическую орбиту.

Первый американский лунник Able 1. Источник изображения: solarsystem.nasa.gov

Первую американскую лунную программу президент Дуайт Эйзенхауэр одобрил 27 марта 1958 года. Ответственность за её реализацию возложили на Агентство перспективных исследований Министерства обороны (Advanced Research Projects Agency, ARPA). Программа основывалась на проекте "Ред Сокс", однако вместо девяти миссий в неё заложили всего пять: три из них должны были подготовить и осуществить ВВС США, а две – армия США. Кроме того, Пентагон подписал с обсерваторией Чикаго контракт на подготовку максимально подробного атласа видимой стороны Луны для выбора мест будущих высадок исследовательских аппаратов и астронавтов.

Аппарат лунной миссии "Эйбл-1" (Able 1), напоминал пару соединённых основаниями приземистых конусов высотой 45 см, изготовленных из стекловолокна. На вершине одного из конусов размещалась сбрасываемый пакет из восьми маленьких ракет для коррекции траектории. На другой вершине находился твердотопливный ракетный двигатель, позаимствованный у авиационной ракеты "Фэлкон" (AIM-4 Falcon) и предназначенный для выдачи тормозного импульса, необходимого для перехода на селеноцентрическую орбиту. Идея состояла в том, чтобы с помощью этого агрегата доставить к Луне простую телекамеру, обеспечивающую разрешение 1,6 км в пикселе с высоты 1600 км. Камера не могла менять положения, поэтому изображение лунной поверхности на неё подавалось бы с помощью наклонного зеркальца, а на Землю транслировалось посредством фотодиода.

После открытия радиационных поясов на аппарат решили поставить больше различных приборов, увеличив его массу до 18 кг. В скромном контейнере уместились счётчик радиации, простой магнитометр и микрофон для выявления ударов микрометеоритов. Система радиосвязи состояла из командной и телеметрической антенн и двух передатчиков со своими батареями. Запускать весь этот модуль к Луне предполагалось специальной ракетой "Тор-Эйбл" (Thor Able). Конструкторы полагали, что через 60 часов после запуска аппарат выйдет на орбиту вокруг Луны, а ещё через пять часов таймер включит телекамеру. Полная продолжительность миссии оценивалась в две недели.

Никита Хрущёв дарит президенту Дуайту Эйзенхауэру и вице-президенту Ричарду Никсону копию вымпела, доставленного на Луну советским космическим аппаратом "Луна-2", во время приёма в Белом Доме 16 сентября 1959 года. Источник изображения: alamy.com

Лунная программа ARPA вряд ли могла быть реализована в заданные сроки: ни армия, ни ВВС в то время не располагали ракетами, достаточно надёжными для вывода искусственного объекта не только к Луне, но даже на околоземную орбиту. Не существовало техники космической навигации, в зачаточном состоянии находились средства космической связи, а разработчики проекта предполагали отправить аппарат к Луне сразу и с первой попытки!

Планы так и остались планами: в реальности "гонка" за лунными приоритетами оказалась сложнее и драматичнее.

Лунные милитаристы

Идея создания военной базы на Луне появилась задолго до полёта первых спутников. Например, американский журнал Mechanix Illustrated в апреле 1948 года опубликовал большой иллюстрированный материал "База нападения на Луне" (Invasion Base on the Moon), в котором, опираясь на слова известного немецкого учёного и популяризатора космонавтики Вилли Лея, сообщалось:

"Человек на Луне может спланировать нападение, которое начнёт третью мировую войну. Ибо человек на Луне будет идеальным "небесным шпионом", поселившимся на спутнике Земли от имени страны-агрессора, чтобы подготовиться к глобальному нападению с целью завоевания мира.

Вскоре после того, как Колумб ХХ века прилетит в своей ракете на Луну, нация, отправившая его туда, построит лунную базу, которую сможет использовать любой район на Земле для небесного шпионажа и внезапного ракетного удара.

Лунная местность, испещрённая бесчисленными кратерами, располагает тысячей превосходных мест для наступательных баз. Агрессор, создавший первый космический форпост на Луне, будет доминировать не только над нашей планетой, но над всей Солнечной системой.

Когда лунная ракета взлетит над Землёй, межпланетный исследователь обнаружит, что наша планета отлично видна из космоса. Его исторический полёт устранит из словаря народов мира термин "военная безопасность".

С бесплодной лунной пустоши или с вершины вулкана, где он посадит свою ракету, исследователь наведёт на Землю телескоп. Через его линзы можно будет увидеть в пять раз больше, чем на нашей планете, ведь на Луне нет атмосферы, которая ограничивает возможности наблюдения. Таким образом, исследователь сможет наблюдать за деятельностью в Лос-Анджелесе, Чикаго и Нью-Йорке. После того как Земля повернётся вокруг своей оси, аналогичную активность он увидит в Лондоне, Москве и Токио. Человек на Луне сможет наблюдать, что именно любая страна перевозит по своим железным дорогам, что её граждане делают в портах, на заводах или даже в арсеналах атомных бомб".

Иллюстрация к статье "База нападения на Луне", опубликованной в журнале Mechanix Illustrated в апреле 1948 года. Источник изображения: blog.modernmechanix.com

Хотя статья выглядит легковесной и наивной, она отражала настроения части военных кругов США, которые под влиянием общественного обсуждения впервые задумались о космическом пространстве как вероятном "поле боя".

Например, журнал U.S. News & World Report, выражая замыслы "ряда генералов", в феврале 1958 года сообщил о планах создания базы на Луне. Тогда же генерал-лейтенант Дональд Путт, руководивший исследованиями ВВС, выступая перед Сенатским комитетом по делам вооружённых сил, заявил, что захват "лунных территорий" должен стать основной целью внешней политики США, поскольку обитаемая космическая база, вооружённая ракетами, способна определить исход соперничества на Земле:

"Луна имеет такую значимость, что мы не должны позволить другой стране получить на ней военное превосходство раньше нас. Луна может стать местом базы для нанесения ответного удара, обладающей значительными преимуществами над наземными странами. Будь у нас базы на Луне, неприятелю придётся запустить массированную ядерную атаку против этих баз за сутки или двое до атаки на континентальную часть США. Если сначала будет атакована континентальная часть США, то вскоре после этого агрессор получит с Луны гарантированное и массированное уничтожение".

Военные специалисты полагали, что естественные характеристики лунных боевых позиций (удалённость и скрытность) могут вовсе не потребовать строительных работ для организации баз, или объём этих работ окажется незначительным. Лунная система оружия защищена хотя бы потому, что прямое наблюдение за ней с Земли невозможно.

По словам бригадного генерала авиации Гомера Боуши, выступившего 28 января 1958 года с программной речью перед Аэроклубом Вашингтона, ракетные базы на лунной поверхности всё равно будет трудно поразить, даже если их расположение станет известно врагу. Он завершил свою речь весьма примечательным высказыванием:

"Тот, кто контролирует Луну, контролирует Землю. Наши стратеги должны тщательно изучить возможности военного использования Луны. И если мои слова окажутся правдой <…>, то США должны контролировать Луну".

Лунный форпост "Горизонт"

В конце концов, американские военные перешли от слов к делу. 8 июня 1959 года группа специалистов из Армейского агентства баллистических ракет (Army Ballistic Missile Agency, ABMA) подготовила на основе инициативных разработок, выполненных ведущими авиационными корпорациями, доклад о перспективах программы освоения Луны, получившей название "Горизонт" (Horizon). Во вводной части документа встречается характерное замечание:

"По мере реализации исследований стало очевидным, что разрабатываемая программа не относится к "отдалённому будущему". Если из лунной программы предполагается извлечь максимальные военные преимущества, то работу над проблемами, требующими для своего решения продолжительного времени, необходимо начать немедленно".

Похожую фразу позднее включили в текст послания президента Джона Кеннеди, озвученного 25 мая 1961 года и положившего начало реализации программы "Сатурн-Аполлон" (Saturn-Apollo). Впрочем, планы американского президента мало совпадали с замыслами авторов "Горизонта", которые собирались построить полноценный военный объект на лунной поверхности:

"Окончательное решение относительно типов стратегических систем, которые будут размещены на Луне (например, система бомбардировки Земли), может быть без каких-либо осложнений отсрочено на три-четыре года. Однако планы создания лунной базы не следует откладывать на неопределённое время, а её первоначальный проект должен отвечать военным требованиям".

Свой замысел авторы предлагали осуществить в пять этапов:

"1. Первое возвращение на Землю образцов лунного грунта — ноябрь 1964 года.

2. Первая высадка на Луне двух астронавтов — апрель 1965 года.

3. Временная база на лунной поверхности (на 12 человек) — ноябрь 1966 года.

4. Завершение строительства лунной базы (на 21 человека) — декабрь 1968 года.

5. Действующая лунная база — июнь 1969 года".

Наземный стартовый комплекс космической программы Horizon. Источник изображения: history.army.mil

В качестве основного носителя авторы плана выбрали ракеты "Сатурн-1" (Saturn I) и "Сатурн-2" (Saturn II), которые в то время разрабатывались под руководством немецкого конструктора Вернера фон Брауна. Считалось, что первая ракета пойдёт в серийное производство в октябре 1963 года, вторая — в течение 1964 года. К концу 1964 года предполагалось осуществить не менее семидесяти двух запусков ракет серии "Сатурн", сорок из которых предназначались для реализации программы "Горизонт".

Дальнейшее развитие требовало запусков ещё шестидесяти одной ракеты "Сатурн-1" и восьмидесяти восьми ракет "Сатурн-2". До ноября 1966 года на Луну планировали доставить свыше 220 т грузов. В течение первого эксплуатационного периода базы предполагалось совершить ещё шестьдесят четыре дополнительных запуска; при этом на Луну отправились бы грузы общей массой 120 т.

Конструкция пилотируемого космического корабля и схема экспедиции по маршруту Земля-Луна существенно отличались от других проектов: для создания военной базы предусматривалась разработка серийного пятиступенчатого пилотируемого аппарата с двигателями на химическом топливе, который должен был выполнить "прямой перелёт" на Луну, минуя околоземную и окололунную орбиты.

Лунный корабль космической программы Horizon. Источник изображения: history.army.mil

Схема полёта на Луну, принятая в рамках космической программы "Horizon". Источник изображения: history.army.mil

Место для базы предполагали выбрать после завершения этапа подробного картографирования и непосредственного изучения лунной поверхности, однако для наиболее полного выполнения военных задач зоной её расположения определили территорию в границах между ±20° по широте и долготе от оптического центра видимой стороны Луны. В пределах этой области авторы программы выбрали три места: северную часть Залива Зноя, недалеко от кратера Эратосфен; южную часть Залива Зноя, около Центрального Залива; юго-западное побережье Моря Дождей, к северу от лунных Апеннин.

Временная лунная база на двенадцать астронавтов, разработанная в рамках программы Horizon. Источник изображения: history.army.mil

Сначала на Луну собирались высадить двух астронавтов, которые оставались бы там до прибытия первой партии строителей из десяти человек. Через шесть месяцев после этого должна была начать функционировать временная база. Основным её элементом стал цилиндрический герметизируемый контейнер диаметром 3 м и длиной 6 м. Контейнеры укладывались в ров глубиной 3,5 м и соединялись герметичными тамбурами. Электропитание базы и строительного оборудования осуществляется с помощью двух атомных реакторов. Все постройки, кроме средств связи и космодромных сооружений, предполагалось прикрыть грунтом.

От десанта советских космонавтов базу должны были защищать безоткатные орудия типа "Дэви Крокетт" (Davy Crockett), стреляющие маломощными ядерными боеприпасами, и противопехотные мины направленного поражения.

Общая стоимость программы должна была составить около 6 млрд долларов – явно заниженная оценка. Впрочем, как мы знаем сегодня, "Горизонт" не получил поддержки правительства.

Программа "Лунэкс"

Альтернативой "Горизонту" и "Аполлону" могла стать секретная программа, подготовленная командованием ВВС США и ныне известная под названием "Лунэкс" (Lunex, от Lunar Expedition). Она была представлена на рассмотрение американского президента в мае 1961 года – как раз в то время, когда принималось принципиальное решение о начале масштабных работ в области изучения и освоения Луны.

В первом разделе докладной записки называлась главная цель программы "Лунэкс" – пилотируемая экспедиция на Луну до конца 1967 года и высадка астронавта на её поверхность как демонстрация технического превосходства США над СССР. Далее в докладе приводился довольно подробный план осуществления этого смелого замысла, причём всячески подчеркивалось, что "Лунэкс" зиждется не на пустом месте, а на огромном опыте, полученном конструкторами ВВС при разработке космических систем.

Программа предусматривала два равноправных варианта схемы полёта. Выбор между ними командование ВВС собиралось сделать позднее. Первый вариант подразумевал схему "прямого выстрела", когда космический корабль доставлялся на Луну, стартуя непосредственно с поверхности Земли при помощи мощной трёхступенчатой ракеты-носителя. Второй вариант предусматривал поэтапную сборку космического корабля на околоземной орбите с последующим стартом к Луне. Схему "прямого выстрела" командование ВВС считало более перспективной, хотя и более дорогостоящей.

Сам пилотируемый космический корабль должен был состоять из трёх элементов – лунного посадочного модуля, лунного стартового модуля и разгонного транспортного средства. На первый взгляд это напоминает конструкцию, сходную с той, которая использовалась для "Аполлонов", однако имеется принципиальная разница: лунный посадочный модуль "Лунэкс" представлял собой ракетоплан, способный осуществлять самостоятельный сход с орбиты, планирование в атмосфере Земли и посадку на аэродром обычного типа.

Лунный посадочный модуль космической программы Lunex. Источник изображения: astronautix.com

В докладе ВВС указывалось, что для успешной реализации плана экспедиции на Луну необходимо разработать и довести до стадии лётных образцов три типа ракетно-космических систем. Первый тип – ракетоплан, рассчитанный на трёх пилотов и выдерживающий динамические нагрузки при движении в атмосфере. Второй тип – лунный стартовый модуль, состоящий из двух ступеней: первая ступень должна обеспечивать мягкую посадку на поверхность Луны, а вторая – взлёт с неё. Третий тип – тяжёлая ракета-носитель с двигателями, работающими на жидком водороде и кислороде. Создание каждой системы – отдельный проект, имевший собственный график развития, хотя и увязанный с общей программой.

Предполагаемые габариты пилотируемого лунного корабля (обитаемый посадочный модуль плюс лунный стартовый модуль): общая длина – 16 м; диаметр – 7,62 м; общая масса – 60,7 т; масса возвращаемого ракетоплана – 9,2 т. Система жизнеобеспечения рассчитывалась на десять суток.

Для изучения воздействия космической среды на земные организмы в ходе длительного рейса предполагалось отправить астронавта-шимпанзе в орбитальный полёт на пятнадцать суток (Project BOSS). Кроме того, программой предусматривалась разработка системы спасения экипажа, способной обеспечить благополучное возвращение астронавтов на Землю, даже если авария произойдёт на самом уязвимом участке полёта – при мягкой посадке на Луну. Для этого двигатели лунного стартового модуля имели возможность многократного запуска; ко всему прочему планировалось "сбросить" на поверхность Луны (вблизи от места высадки экспедиции) работоспособный дубликат лунного корабля.

Наземный стартовый комплекс космической программы Lunex. Источник изображения: astronautix.com

Помимо проектирования и лётно-конструкторских испытаний элементов ракетно-космических систем, для реализации "Лунэкс" требовались подробные сведения о Луне. Их сбор командование ВВС предлагало доверить Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA). Оно должно было провести детальное картографирование Луны, изучить характеристики её поверхности с помощью межпланетных аппаратов, а также привезти на Землю образцы грунта. Доставку аппаратов на Луну и грунта на Землю собирались реализовать с использованием тех же средств, которые позднее будут применены при осуществлении пилотируемой экспедиции, что позволяло проверить работоспособность узлов и агрегатов лунного корабля в "боевых" условиях.

В случае утверждения программы "Лунэкс" командование ВВС обещало осуществить первый пилотируемый запуск лунного корабля на орбиту высотой 80 500 км не позднее апреля 1965 года, облёт Луны астронавтами — не позднее сентября 1966 года, высадку на Луну — не позднее августа 1967 года, развёртывание лунной экспедиционной базы — не позднее января 1968 года.

В докладной записке указывалось, что созданную в ходе работ над "Лунэкс" космическую инфраструктуру можно будет совершенствовать в дальнейшем с целью организации экспедиций на Марс и Венеру. Кроме того, для поддержания экспедиционной базы потребовалось бы построить межорбитальные буксиры, способные доставлять на лунную поверхность грузы массой 20 т – их тоже следовало использовать в рамках параллельной программы развёртывания американской спутниковой группировки.

В записке по "Лунэкс" постоянно упоминается, что программа имеет не только политическое, но и военное значение. Поэтому предлагалось сформировать специальное подразделение в количестве шести тысяч человек, которые будут непосредственно заниматься подготовкой экспедиции. Кроме того, к проекту требовалось подключить ещё около шестидесяти тысяч специалистов, работающих на контрактной основе, которые должны заниматься конструированием и постройкой перспективной ракеты-носителя. Согласно расчётам, затраты на реализацию всего объёма программы "Лунэкс" в период с 1962 по 1971 год должны были составить 7,5 млрд долларов.

Трудно сказать, почему президент Кеннеди отклонил программу "Лунэкс" – вероятно, она показалось ему плохо проработанной. Ведь ВВС только обещали создать мощную ракету-носитель, способную доставить пилотируемый корабль на Луну, а Вернер фон Браун, перешедший со своими ракетчиками в NASA, вовсю трудился над ракетами класса "Сатурн". Возможно, что американский президент просто не захотел отдавать многолетнюю дорогостоящую космическую программу в руки одного военного ведомства, что неизбежно вызвало бы протесты как со стороны руководства NASA, так и со стороны "заклятых друзей" из армии и ВМФ.

Боевой "Аполлон"

Нужно сказать, что программа "Сатурн-Аполлон", выбранная президентом Кеннеди из предложенных вариантов, проходила на пределе технических возможностей своего времени и довольно дорого обошлась американскому налогоплательщику. Общий бюджет составил 25,5 млрд долларов (в пересчёте на цены первого десятилетия XXI века, с учётом инфляции и девальваций можно говорить о 170 млрд). Каждый запуск пилотируемого корабля "Аполлон" к Луне, включая техническое обеспечение, стоил 300 млн долларов. В работах участвовали 400 000 человек и около 20 000 фирм. Когда в начале 70-х годов у США начались серьёзные политические и экономические проблемы, программа была закрыта. Однако после неё остались готовые космические корабли и ракеты-носители. Понятно, что военные неоднократно проявляли интерес к ним, ведь ничего более совершенного в те годы просто не существовало.

Прежде всего, предлагалось использовать ракету "Сатурн-5" (Saturn V) в качестве средства доставки ядерных зарядов к целям на территории противника. Ракета имела расчётную грузоподъёмность 120 т, а реальная получилась ещё больше — 26 июля 1971 года "Сатурн-5" установил абсолютный рекорд, выведя на низкую опорную орбиту корабль "Аполлон-15" с разгонной ступенью общей массой 140,5 т! Поэтому казалось заманчивым установить на ракету вместо корабля несколько десятков боеголовок. Если быть точным, то ракета могла доставить к цели 192 ядерных заряда с индивидуальным наведением, что полностью покрывало территорию СССР.

Старт ракеты-носителя Saturn V с космическим кораблём Apollo 11 16 июля 1969 года. Источник изображения: spaceflight.nasa.gov

Однако идею отвергли практически сразу, исходя из простого соображения: столь громоздкий носитель высотой 110 м представлял собой удобную цель, а время его подготовки к запуску исчислялось днями, а не минутами, как требовалось от межконтинентальных баллистических ракет стратегического назначения.

В Пентагоне изучали ещё один вариант, который предусматривал использование ракеты "Сатурн-5" как носителя для одновременной доставки на околоземную орбиту некоторого количества небольших боевых аппаратов. Например, таким образом можно было бы за один запуск развернуть орбитальную группировку из пилотируемых космопланов "Дайна-Сор" (Boeing Х-20 Dyna-Soar, от Dynamic Soaring). Но и тут возникла проблема – правительство отказалось от финансирования разработки задолго до того, как первый "Сатурн-5" начал приобретать осязаемые черты в металле.

Тогда командование ВВС обратило внимание на сам космический корабль "Аполлон", точнее — на его лунный модуль (Lunar Module, LM), который имел превосходные характеристики по манёвренности и тяговооружённости. На его базе вполне можно было бы сконструировать истребитель спутников нового поколения, способный эффективно работать в широком диапазоне орбит.

Самостоятельный полёт лунного модуля Eagle корабля Apollo 11 20 июля 1969 года. Источник изображения: spaceflight.nasa.gov

Проект, получивший обозначение Apollo LM CSD (Apollo Lunar Module Covert Space Denial), прорабатывался в авиастроительной корпорации Grumman Aircraft Engineering Corporation. В докладной записке 1964 года конструкторы указывали, что лунный модуль с сохранением двигателей, баков, автоматизированной системы управления может быть легко перекомпонован под задачи внезапной атаки и уничтожения вражеских космических аппаратов.

Так, вместо шасси на модуле предлагалось расположить управляемые ракеты "космос-космос", опознаватели целей, длиннофокусные оптические и крупногабаритные радиотехнические системы. Обсуждалась даже экзотическая идея размещения манипулятора, с помощью которого возможно было бы захватывать свои или чужие спутники. Рассматривались варианты использования всего корабля в комплексе с командно-служебным модулем и в раздельном состоянии. Проект так и не был доведён до стадии эскизов из-за очередной "разрядки" в международных отношениях.

"Сатурн-Аполлон" оказался чуть ли не единственной космической программой, которая при всех колоссальных преимуществах никогда не использовалась для решения военных задач, послужив исключительно науке и человечеству. Однако эпоха мирного соревнования в космосе подходила к концу – Холодная война вступала в фазу "звёздных войн".

Источники и литература:

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Антон Первушин