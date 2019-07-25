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25.07.2019
ТАСС

Робот "Федор" проведет на МКС на четыре дня больше, чем планировалось

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Международная космическая станция (МКС)
Международная космическая станция (МКС).
Источник изображения: © NASA/Crew of STS-132

Посадку корабля "Союз МС-14" перенесли с 3 на 7 сентября

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Возвращение корабля "Союз МС-14" с человекоподобным роботом "Федор", который должен отправиться к Международной космической станции 22 августа, перенесено с 3 на 7 сентября. Об этом сообщили ТАСС в среду в Роскосмосе.

"Посадка корабля "Союз МС-14" перенесена с 3 на 7 сентября", - сказали в госкорпорации.

Старт ракеты "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту "Союз МС-14" с "Федором", запланирован на 22 августа. Этот тип ракет впервые будет использован для вывода "Союза" к МКС, полет пройдет в беспилотном режиме.

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально он был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований"). В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.

"Федор", который отправится на МКС, получил имя Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор". Накануне у него появилась личная страница в Twitter.

 

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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