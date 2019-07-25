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25.07.2019
Военное обозрение

Показано нанесение камуфляжа на корпус бронетехники в ВС Таиланда

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Перед одной из частей вооружённых сил Таиланда была поставлена задача по переводу боевых машин пехоты и другой бронетехники (в том числе ранее купленной у Китая) в отвечающий условиям местности камуфляж.

Источник изображения: ВС Таиланда

Военнослужащие при нанесении камуфлирующего рисунка решили использовать своеобразный трафарет в виде наклеенных на корпус бронетехники местных газет.

Места корпуса YW-531 (Type-85) вне газет были закрашены коричневой, светло-зелёной и серой краской с помощью распылителя.

Источник изображения: ВС Таиланда

Представлены фотографии того, что получилось в итоге – после того, как трафарет из тайских газет был снят с корпуса бронетехники.

Источник изображения: ВС Таиланда

Внешне - вполне достойный вариант. Однако дотошные эксперты отмечают, что нанесение камуфляжа осуществлялось без какой-либо системности. Другими словами, у личного состава не было эскиза. Процесс был отдан на откуп "творчеству" взвода, который и обслуживает данную единицу китайской бронетехники, состоящей на вооружении Таиланда. В связи с этим открытым остаётся вопрос: могут ли вообще для камуфляжа такого типа существовать эскизы, способные повысить его эффективность?

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Китай
Таиланд
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