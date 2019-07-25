СМИ США: "новая" субмарина КНДР создана из советского задела 1950-х

Северная Корея, как накануне сообщало "ВО", представила свою "новую" дизель-электрическую субмарину, вооруженную баллистическими ракетами. На самом деле была показана значительно модифицированная подводная лодка класса Romeo из советского задела 1950-х годов. Данное мнение озвучило американское издание The War Zone.

Источник изображения: https://www.thedrive.com

Северокорейские государственные СМИ впервые начали публиковать фотографии, посвященные визиту лидера страны Ким Чен Ына на верфь Sinpo, где сосредоточено производство подлодок. При этом цензоры размыли одну из частей рассматриваемой ПЛ. Это указывает на то, что здесь размещены пусковые установки, предназначенные для запуска баллистических ракет подводного базирования (которые могут быть начинены ядерным боезарядом).

Как полагает обозначенное издание, проинспектированное Кимом изделие, по-видимому, представляет собой сильно модифицированную субмарину класса Romeo. Со слов The War Zone, данный тип ПЛ, разработанный СССР в 1950-х годах [под обозначением 633], представляет собой эволюцию проектов, созданных после 2-й мировой войны на основе немецких подводных лодок.

Источник изображения: https://www.thedrive.com

Стандартный представитель проекта 633

В северокорейском флоте находилось до примерно 20 единиц Romeo. Однако неясно, сколько из них остались исправными к настоящему времени.

Неясно, является ли эта новая субмарина преобразованием одного из оставшихся в строю Romeo или Sinpo [верфь] восстановила выведенный из эксплуатации корпус, а затем изменила его для выполнения новых задач.

- отмечает издание.

Почему был выбран Romeo?

С его слов, место расположения пусковых установок возвращает нас к ранним советским SSB [субмарина с баллистическими ракетами и ДЭУ] и их ядерным аналогам, таким как Golf [проект 629] и Hotel [628]. Новая ПЛ сохраняет и многие другие конструктивные особенности Romeo, включая двухвинтовую двигательную установку и угловой передний корпус.

Модернизация Romeo является несколько интригующим решением, так как у КНДР имеется более современное изделие – ПЛ класса Gorae (в США обозначается как Sinpo-B). В 2016 году она совершила успешный запуск ракеты Pukkuksong-1. В том же году была обнаружена новая субмарина, которая впоследствии стала называться Sinpo-C. Считается, что она является преемницей Gorae.

Возможно, что преобразование более старых Romeo в SSB [изначально они несли торпедно-минное вооружение] является более дешевым и менее рискованным путем для Пхеньяна, который стремится увеличить свой флот подводных лодок, несущих данный тип оружия.