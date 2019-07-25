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25.07.2019
Военное обозрение

Lockheed Martin: за турецкими F-35 выстроится очередь

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Lockheed Martin уверен, что новые клиенты "выстроятся в очередь", чтобы успеть приобрести F-35 Lighting II Joint Strike Fighters, предназначенные для Турции. Об этом во вторник заявили руководители указанной компании американскому изданию USNI.

Источник изображения: topwar.ru

На прошлой неделе Турция была официально исключена из программы F-35 после того, как в страну прибыла первая партия российской системы ПВО, закупленной Анкарой. Официальные лица Пентагона утверждают, что присутствие ЗРК С-400 в государстве, участвующем в проекте F-35, может выявить уязвимости к скрытности новейшей машины. При этом на разных стадиях производства находится восемь единиц F-35A, которые должна была получить Турция.

Со слов исполнительного директора Lockheed Мэрилин Хьюсон, обсуждение вопроса об исключении Турции из программы уже ведется на протяжении почти года. В этой связи корпорация разработала план действий на случай непредвиденных обстоятельств.

Поиск новых покупателей для этих самолетов не будет проблемой.

- отметила Хьюсон.

Как она утверждает, к примеру, в ходе посещения США в июне польские официальные лица заявили, что заинтересованы в покупке 32 истребителей. Япония указала, что, возможно, захочет увеличить свой заказ. Другие страны присматриваются к самолету.

Всё отлично, мы на правильном пути.

- пояснила Хьюсон.

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F-35
F-35A
С-400 Триумф
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