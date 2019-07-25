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25.07.2019
Военное обозрение

Швеция уже не может создать боевой самолет будущего в одиночку

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Происходящее постепенно удорожание высокотехнологичной боевой техники все более сужает круг стран, способных предложить мировому рынку достойные изделия. Особенно это касается авиации, ставшей к настоящему времени одной из вершин прогресса. Данная тенденция прослеживается на примере Швеции.

Источник изображения: topwar.ru

Она еще в состоянии предложить потенциальным заказчикам заслуживающие внимания "Грипены" последних модификаций. Но уже сейчас ясно, что требуется новый прорыв в области военного самолетостроения. Будучи не в силах осуществить его в одиночку, Стокгольм решил объединить усилия с другим государством, стремительно утрачивающим свои компетенции в области боевой авиации.

Отправной точкой данной кооперации стал меморандум о взаимопонимании, подписанный на днях министрами обороны Британии и Швеции. Он предусматривает согласование будущего партнерства при создании перспективного боевого самолета.

Сегодня мы вступаем в захватывающую новую эру, в которой таланты двух великих боевых воздушных наций будут объединены, чтобы поднять шведскую и британскую авиацию в стратосферу.

- заявил в этой связи британский министр оборонных закупок Стюарт Эндрю.

С его слов, предполагается, что на первоначальной стадии сотрудничества на истребители Gripen и Typhoon будут внедрены разработанные обеими сторонами передовые технологии. Впоследствии они будут востребованы в будущей совместной боевой воздушной системе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Швеция
ЮАР
Продукция
Gripen NG
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