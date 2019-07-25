Марк Эспер официально вступил в должность министра обороны США после утверждения сенатом конгресса. Об этом сообщило агентство Associated Press.

"Я уверен, что он будет великолепным министром обороны", — заявил присутствовавший на церемонии президент США Дональд Трамп.

Кандидатуру Эспера во вторник, 23 июля, поддержали 90 сенаторов, против высказались восемь законодателей.

Эспер принимал участие в боевых действиях на территории Ирака во время войны в Персидском заливе (1990–1991).

Эспер также занимал должность министра сухопутных сил в структуре Пентагона, работал в качестве вице-президента оборонной корпорации Raytheon и был старшим сотрудником в аппарате сената.

21 декабря стало известно, что Джеймс Мэттис принял решение покинуть пост из-за расхождения взглядов с президентом США.

18 июня Трамп заявил, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан отказался возглавить военное ведомство. Глава государства отметил его "прекрасную работу" и поблагодарил за службу. По словам президента, и.о. министра обороны уходит, чтобы посвятить больше времени семье.