Войти
25.07.2019
Известия.ru

Марк Эспер официально вступил в должность министра обороны США

894
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Марк Эспер официально вступил в должность министра обороны США после утверждения сенатом конгресса. Об этом сообщило агентство Associated Press.

"Я уверен, что он будет великолепным министром обороны", — заявил присутствовавший на церемонии президент США Дональд Трамп.

Кандидатуру Эспера во вторник, 23 июля, поддержали 90 сенаторов, против высказались восемь законодателей.

Эспер принимал участие в боевых действиях на территории Ирака во время войны в Персидском заливе (1990–1991).

Эспер также занимал должность министра сухопутных сил в структуре Пентагона, работал в качестве вице-президента оборонной корпорации Raytheon и был старшим сотрудником в аппарате сената.

21 декабря стало известно, что Джеймс Мэттис принял решение покинуть пост из-за расхождения взглядов с президентом США.

18 июня Трамп заявил, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан отказался возглавить военное ведомство. Глава государства отметил его "прекрасную работу" и поблагодарил за службу. По словам президента, и.о. министра обороны уходит, чтобы посвятить больше времени семье.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
США
Компании
Raytheon
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
18.03.2019
Пушки вместо масла: Пентагон завалят деньгами
04.06.2018
Полный провал: Чем неудачи противоракет Patriot грозят США
16.08.2017
Thunderbolt II: "Бородавочник", несущий смерть
28.11.2016
WiB: Победа Трампа — хорошие новости для ВПК США?
15.11.2016
Союзники Трампа — армия и флот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.07 20:47
  • 59
1904-1905, 2024-2025 или раньше?
  • 25.07 20:24
  • 1
Южная Корея замахнулась на авианосец
  • 25.07 19:49
  • 8
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 25.07 18:52
  • 68
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 25.07 17:01
  • 2
Марсианский корабль SpaceX подгорел
  • 25.07 14:05
  • 11
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 25.07 13:24
  • 27
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 25.07 12:28
  • 37
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 25.07 12:12
  • 62
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 25.07 11:46
  • 1
Названа сумма возможного контракта при закупке Индией Super Hornet
  • 25.07 11:31
  • 4
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 25.07 10:44
  • 1
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 25.07 10:04
  • 1
По-прежнему смертельно опасная: для чего "Шилку" вооружили ракетами
  • 25.07 09:41
  • 3
Британцы разочаровали Украину, забрав обратно снаряжение своих боевых пловцов
  • 25.07 09:37
  • 1
В Малайзии раскрыли неожиданные факты о расследовании по MH17