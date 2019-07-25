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25.07.2019
Известия.ru

"Роскосмос" сменит финансового директора

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Заместитель гендиректора — главный финансовый директор "Роскосмоса" Дмитрий Беленов покидает свой пост и уходит в "РК Капитал". Об этом в среду, 24 июля, сообщило "РИА Новости" со ссылкой на источники в отрасли.

"Дмитрий Владимирович переходит на работу в дочернюю компанию "РК-Капитал", которая будет заниматься инфраструктурными проектами, в том числе созданием Национального космического центра", — говорится в сообщении.

Кандидатура на пост нового финансового директора еще не согласована.

15 мая СМИ сообщили о бегстве за границу гендиректора входящего в "Роскосмос" НИИ КП Юрия Яскина. Он уехал из России после того, как сотрудники "Роскосмоса" начали проверку на предприятии. Отмечалось, что топ-менеджер находится в одной из европейских стран, куда отправился "под предлогом командировки".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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