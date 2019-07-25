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25.07.2019
Вестник Мордовии

По-прежнему смертельно опасная: для чего "Шилку" вооружили ракетами

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Источник изображения: Фото: twitter.com/Mansourtalk

Советская зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка по-прежнему стоит на страже воздушных рубежей почти в двух десятках стран мира. Например, на представленной фотографии видны машины, имеющиеся в вооруженных силах Египта.

От привычных нам образцов эти зенитные самоходные установки отличаются еще и российскими зенитными ракетами типа "Игла". В результате по сравнению с прежним пушечным вооружением появилась возможность уничтожать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники на дальности в 5000 м и на высоте - 3500 м.

В то же время пушки могут доставать противника на дистанциях лишь в 2500 м и на высоте 1500 м.

Боекомплект - 2000 23-мм выстрелов и 4 ракеты.

Серьезной доработке подверглась бытовая электроника, благодаря чему улучшились характеристики обнаружения. Максимальная дальность сопровождения цели радиоканалом теперь достигает 10 км, минимальная - 200 м.

Теперь модернизированная "Шилка" еще долгое время может оставаться смертельной угрозой для различных средств воздушного нападения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Продукция
Шилка
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
25.07.2019 10:04
Главному редактору - Серьезной доработке подверглась бытовая? электроника, благодаря чему улучшились характеристики обнаружения. Максимальная дальность сопровождения цели радиоканалом теперь достигает 10 км, минимальная - 200 м.
Обратите внимание на опечатку!
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