По-прежнему смертельно опасная: для чего "Шилку" вооружили ракетами

Источник изображения: Фото: twitter.com/Mansourtalk

Советская зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка по-прежнему стоит на страже воздушных рубежей почти в двух десятках стран мира. Например, на представленной фотографии видны машины, имеющиеся в вооруженных силах Египта.

От привычных нам образцов эти зенитные самоходные установки отличаются еще и российскими зенитными ракетами типа "Игла". В результате по сравнению с прежним пушечным вооружением появилась возможность уничтожать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники на дальности в 5000 м и на высоте - 3500 м.

В то же время пушки могут доставать противника на дистанциях лишь в 2500 м и на высоте 1500 м.

Боекомплект - 2000 23-мм выстрелов и 4 ракеты.

Серьезной доработке подверглась бытовая электроника, благодаря чему улучшились характеристики обнаружения. Максимальная дальность сопровождения цели радиоканалом теперь достигает 10 км, минимальная - 200 м.

Теперь модернизированная "Шилка" еще долгое время может оставаться смертельной угрозой для различных средств воздушного нападения.