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25.07.2019
Интерфакс-АВН

В Венесуэле начинаются масштабные военные учения

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Мадуро лично инспектирует состояние вооруженных сил Венесуэлы
Мадуро лично инспектирует состояние вооруженных сил Венесуэлы.
Источник изображения: Miraflores Palace/Reuters

Будут применяться также и российские вооружение и военное оборудование

Мадрид. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Учения, в ходе которых будет проверена готовность вооруженных сил противостоять вторжению извне, начинаются в Венесуэле в среду.

"Мы проведем учения по защите Карибского моря, побережья Венесуэлы и границ нашей страны", - сказал президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая 5 июля на параде по случаю Дня независимости Венесуэлы.

По его словам, учения призваны показать готовность вооруженных сил страны выполнять миссии, способствующие достижению мира, и противостоящие попыткам дестабилизации ситуации в стране.

В рамках этих учений, в том числе, будут использоваться вооружение и оборудование российского производства.

"По большому счету, вооружения и военная техника, которая находится в Венесуэле, и которой располагает боливарианские вооруженные силы, это техника российского производства. Поэтому по-другому это просто не может осуществляться", - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли техника, произведенная в РФ, использоваться в учениях.

"Не знаю, есть ли какие-то виды вооружений, которые они закупали в других странах, но в значительной мере армия оснащена нашим оружием, поэтому, разумеется, это тоже будет использоваться", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
Проекты
Военные учения
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