Помпео осудил "продолжающиеся авиаудары РФ и Асада" по Идлибу

Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии.

Вашингтон. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Москву и Дамаск в авиаударах по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб и призвал к политическому решению кризиса.

"Мы осуждаем продолжающиеся удары России и Асада по Идлибу. Эти удары уничтожают инфраструктуру и приводят к гибели мирных жителей. В Сирии нет военного решения проблемы", - написал он в твиттере.

"Мы призываем к немедленному прекращению огня и к возвращению к процессу политического урегулирования. Положите конец этой гуманитарной катастрофе", - добавил Помпео.