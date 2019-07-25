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25.07.2019
Интерфакс-АВН

Помпео осудил "продолжающиеся авиаудары РФ и Асада" по Идлибу

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Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии
Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

Вашингтон. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Москву и Дамаск в авиаударах по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб и призвал к политическому решению кризиса.

"Мы осуждаем продолжающиеся удары России и Асада по Идлибу. Эти удары уничтожают инфраструктуру и приводят к гибели мирных жителей. В Сирии нет военного решения проблемы", - написал он в твиттере.

"Мы призываем к немедленному прекращению огня и к возвращению к процессу политического урегулирования. Положите конец этой гуманитарной катастрофе", - добавил Помпео.

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Россия
Сирия
США
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