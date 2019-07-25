В Совфеде оценили слова Трампа о необходимости диалога с Россией

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о важности диалога с Россией без "искусственных препятствий".

По его словам, именно Штаты стали инициатором создания всех препятствий в двусторонних отношениях. В пример член Совфеда привел ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в разрушении которого Вашингтон обвиняет Москву.

"Россия никаких препятствий не создает, она всегда заявляла, что готова к переговорам без каких-либо предварительных условий", — заявил сенатор в интервью RT 23 июля.

Он отметил, что ДРСМД уже "не реанимировать", поэтому, по мнению Джабарова, представителям стран надо сесть за стол переговоров и начать обсуждение нового формата.

3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Данное решение стало ответом на выход США из соглашения. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.