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25.07.2019
Lenta.ru

Ущербность "Адмирала Кузнецова" объяснили бедностью СССР

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

В СМИ появляется множество публикаций, создающих "ущербный образ" единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов", что, вероятно, связано со стоимостью таких кораблей, пишет в "Известиях" военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Рассматривая причины создания "Адмирал Кузнецов", автор пишет, что Советский Союз рассматривал возможность ведения боевых действий одновременно на западе (против НАТО) и на востоке (против Китая).

"Такого широкого спектра оружия не создавалось даже в США. СССР же объективнее был беднее, чем страны западного мира. Поэтому приходилось экономить и искать перспективные виды военной техники", — считает Болтенков.

В июле глава "Крыловского государственного научного центра" (КГНЦ), доктор технических наук Павел Филиппов заявил, что создание малого неатомного авианосца потребует пяти лет работы и финансирования в размере 200 миллиардов рублей.

В марте 2018 года "Адмирал Кузнецов", в настоящее время находящийся на ремонте, возглавил составленный американским журналом The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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