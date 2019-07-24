В Подмосковье встретили китайских танкистов, прибывших на Армейские международные игры-2019

Военнослужащий у боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая на забайкальском полигоне Цугол во время учений Восток-2018.

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - В Таманскую мотострелковую дивизию прибыл эшелон с техникой Народно-освободительной Армии Китая (НОАК) для участия в конкурсе "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр-2019, сообщает во вторник Минобороны РФ.

Эшелон преодолел более 5 тыс. км по железной дороге от станции Забайкальск до станции Селятино. В пути его сопровождал совместный караул от Вооружённых Сил России и НОАК, отмечается в сообщении.

В Минобороны рассказали, что для участия в соревнованиях китайская команда привезла четыре танка, а также боеприпасы для штатного вооружения танков и материально-техническое имущество для их обслуживания.

Организаторы АрМИ-2019 встретили китайских танкистов традиционным русским караваем, оркестр Таманской мотострелковой дивизии исполнил гимны России и Китая.

До конца недели к месту проведения соревнований прибудут остальные участники конкурсов "Танковый биатлон". Все команды будут размещены в благоустроенном общежитии.