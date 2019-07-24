В Подмосковье встретили китайских танкистов, прибывших на Армейские международные игры-2019
Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - В Таманскую мотострелковую дивизию прибыл эшелон с техникой Народно-освободительной Армии Китая (НОАК) для участия в конкурсе "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр-2019, сообщает во вторник Минобороны РФ.
Эшелон преодолел более 5 тыс. км по железной дороге от станции Забайкальск до станции Селятино. В пути его сопровождал совместный караул от Вооружённых Сил России и НОАК, отмечается в сообщении.
В Минобороны рассказали, что для участия в соревнованиях китайская команда привезла четыре танка, а также боеприпасы для штатного вооружения танков и материально-техническое имущество для их обслуживания.
Организаторы АрМИ-2019 встретили китайских танкистов традиционным русским караваем, оркестр Таманской мотострелковой дивизии исполнил гимны России и Китая.
До конца недели к месту проведения соревнований прибудут остальные участники конкурсов "Танковый биатлон". Все команды будут размещены в благоустроенном общежитии.
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