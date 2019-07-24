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24.07.2019
Военно-промышленный курьер

Вертолетчики Балтики отогнали от калининградского побережья чужие корабли

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ, корабельных транспортно-боевых Ка-29 и ударных Ми-24 соединения морской авиации Балтийского флота отработали задачи по уничтожению условного противника в морских полигонах.

В роли неприятеля выступили корабли БФ. Выполняя учебно-тренировочные полеты, пилоты выполнили боевые упражнения по преодолению системы противовоздушной обороны и нанесению ракетно-бомбовых ударов. Заходы на корабли осуществлялись с различных направлений с одновременным маневрированием по скорости и высоте.

В ходе учений экипажи вертолетов отработали также нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по мишеням, имитирующим корабли и быстроходные катера. Все цели были успешно поражены, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27ПЛ
Ка-29
Ми-24
Проекты
БФ
Военные учения
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