Сенат конгресса утвердил кандидатуру Эспера на пост министра обороны США

Сенат конгресса США во вторник, 23 июля, утвердил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны страны. Решение было озвучено в ходе заседания верхней палаты американского законодательного органа.

По данным ТАСС, в ближайшее время Эспер будет приведен к присяге в качестве нового главы Пентагона.

16 июля Трамп выдвинул на пост министра обороны Эспера, который до этого момента исполнял обязанности главы военного ведомства. На это время новым и.о. главы Пентагона стал министр ВМС США Ричард Спенсер. Это было необходимо по законодательству, так как пока кандидатура претендента на пост главы ведомства рассматривается в сенате, этот человек не может возглавлять ведомство.

Марк Эспер был назначен Трампом и.о. министра обороны 18 июня после того, как предыдущий исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан отказался возглавить ведомство из-за семейной ситуации.

Сам Шанахан стал и.о. министра 1 января после отставки Джеймса Мэттиса, которого Трамп уволил из-за разногласий в вопросе вывода войск из Сирии.