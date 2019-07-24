"Воздушное хулиганство": в чем Россия обвинила пилотов Южной Кореи

ВКС России посчитали действия пилотов ВВС Южной Кореи хулиганскими

Южнокорейские военные заявили, что российские самолеты дважды нарушили воздушное пространство страны, пролетая над островами Токто. Из-за этого поднятая по тревоге республиканская авиация якобы произвела предупредительные выстрелы. В Минобороны РФ заявили, что "никакого "предупредительного огня" не было", и выразили несогласие с обвинением в сторону России. В ВКС действия южнокорейской авиации оценили как "воздушное хулиганство".

Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш уверен, что действия южнокорейской авиации можно оценить как воздушное хулиганство, передает ТАСС.

"Российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета. По данным объективного контроля, нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено", - сказал он, отметив, что российские самолеты пролетали в 25 км от "спорных островов".

"Поэтому действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство", - добавил командующий.

По его словам, все российские самолеты, участвовавшие в инциденте, "совершили посадку на аэродромах базирования".

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о том, что два китайских самолета пролетели в зоне опознавания ПВО Южной Кореи. После этого, по их словам, они покинули ее и вернулись уже с двумя российскими ТУ-95, проведя в зоне оповещения ПВО около 25 мин, передает РИА "Новости".

После этого, как заявили в комитете, российский самолет А-50 якобы дважды нарушил воздушную госграницу Южной Кореи в районе островов Токто (японское название Такэсима), которые находятся в Японском море.

Республиканские военные отметили, что летательный аппарат якобы находился в воздушном пространстве Южной Кореи: один раз в течение трех минут, во второй - около четырех.

В связи с этим, отметили в комитете, истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, поднятые по тревоге, выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов из пулемета.

В то же время в российском Минобороны утверждают, что предупредительных мер со стороны Южной Кореи не было, передает агентство.

"Никакого "предупредительного огня" со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать", - сказали в ведомстве.

В ведомстве также обратили внимание на то, что российские бомбардировщики Ту-95МС совершали плановый полет над нейтральными водами - более чем в 25 км от островов - не отклоняясь от курса, соответствующего международным правилам.

"В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности", - заявили в министерстве.

Как добавили военные, южнокорейские летчики удалились после того, как отстрелили тепловые ловушки. При этом они не выходили на связь с российскими самолетами.

В то же время в Минобороны сообщили, что это не первый раз, когда республиканские власти пытаются помешать российской авиации совершать полеты над Японским морем. В сообщении ведомства подчеркивается, что "зоны опознавания ПВО", на которые ссылается Южная Корея, "не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией", информация о чем неоднократно доводилась до южнокорейской стороны по различным каналам.

Ранее Южная Корея выразила протест послу Китая в связи с инцидентом над Японским морем, где ранее, как утверждают южнокорейские представители, российскими и китайскими военными была нарушена воздушная граница страны, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.

"Помощник замминистра [иностранных дел Южной Кореи] Юн Сун Гу вызвал посла Китая в Корее Цю Гохуна и выразил ему озабоченность в связи с вторжением китайских военных самолетов в зону опознавания ПВО, а также потребовал не допускать повторения такого рода инцидентов", - приводит агентство текст заявления. Из-за произошедшего китайскому представителю объявили "решительный протест".

В то же время "глубокая обеспокоенность" была выражена и российскому дипломату, которого вызвали в республиканское министерство иностранных дел.

"Помощник замминистра [иностранных дел Южной Кореи] Юн Сун Гу заявил советнику-посланнику посольства России в Корее Максиму Волкову, что вторжение российского военного самолета в воздушное пространство Кореи не только наносит урон отношениям дружбы и доверия между двумя странами, но и противоречит международным нормам", - говорится в документе ведомства.

Южнокорейская сторона потребовала от России "объяснений, извинений и обеспечение мер для недопущения повторения подобных инцидентов".

В свою очередь Япония также выразила протест России и Южной Корее из-за инцидента, который произошел над территорией, которую Япония считает своей, передает агентство "Киодо". "Это территория нашей страны, и подобные действия неприемлемы", - говорится в заявлении японских дипломатов.

Ангелина Мильченко