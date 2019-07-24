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24.07.2019
ТАСС

Возбуждено еще одно дело о хищении при устройстве систем водоснабжения на Восточном

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Стартовый стол и мобильная башня обслуживания космодрома Восточный
Стартовый стол и мобильная башня обслуживания космодрома Восточный.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Замруководителя филиала Главного военно-строительного управления №6 обвиняется в хищении 4,6 млн рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Следствие возбудило дело в отношении заместителя руководителя филиала Главного военно-строительного управления №6 о хищении 4,6 млн рублей при работах по устройству систем водоснабжения на космодроме Восточный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в феврале 2015 года руководством СУ-718 ФГУП "Главное военно-строительное управление №6" с аффилированным с ним ООО "Амэкс" заключен договор субподряда на уже выполненные своими силами в 2014 году работы по устройству систем водоснабжения и водоотведения склада хранения азота и кислорода стартового комплекса космодрома Восточный. "В последующем заместитель начальника филиала названного строительного управления организовал изготовление и подписание фиктивных актов выполненных работ и иной документации. Незаконно полученные средства в размере 4,6 млн рублей были обналичены и переданы руководству строительного управления", - сообщили в Главной военной прокуратуре.

Материалы проверки были переданы в следственные органы. "По результатам их рассмотрения в военном следственном отделе по Благовещенскому гарнизону в отношении заместителя руководителя филиала СУ-718 ФГУП "ГВСУ №6" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", - сообщили в надзорном ведомстве.

Неделю назад следственное управление МВД России по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело о хищении 5,3 млн рублей при поставке вентиляционного оборудования на Восточный.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Восточный Космодром
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1 комментарий
№1
24.07.2019 07:19
Ну вот уже и до Военстроя добрались, а некоторые всё равно "Роскосмос" обвинять будут.
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