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24.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

ФСВТС заявила о "полубандитском прессинге" на покупателей российского оружия

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Некоторые страны, закупающие российское оружие, получают "полубандитские угрозы" из-за сотрудничества с Россией, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"У нас много примеров, когда политическое давление переходит буквально в такой, полубандитский прессинг, когда выкручивают руки нашим партнерам с прямыми угрозами последствий для тех или иных структур. На руководителях это не может не сказываться, все мы люди, и противостоять этому тяжело", – сказал Шугаев, передает РИА "Новости".

В России осознают, что подобное давление, включая санкции, в скором времени не завершится, отметил он. "Нам просто с этим жить", – заключил Шугаев.

Шугаев отметил, что желающих купить российские комплексы С-400 не стало меньше.

"Все дело в том, что система С-400 – это лучшая система (ПВО), я с довольствием ее рекламирую. Я вам одно могу сказать, что желающих купить С-400 не убавлялось. Мы очень благодарны турецким коллегам за их стойкость. Контракт состоялся, на этой неделе завершаем первый этап поставок", – пояснил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Он добавил, что первый этап поставок Турции завершится на текущей неделе, сообщает ТАСС.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира SIPRI (СИПРИ) опубликовал доклад о состоянии мировой торговли вооружениями. Россия и США в документе названы основными экспортерами в этой области в период с 2014 по 2018 год, а мировой объем продаж вооружений в 2014–2018 годах увеличился по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 7,8%.



Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
СИПРИ
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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