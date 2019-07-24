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24.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей у США

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Румен Радев
Румен Радев.
Источник изображения: velikabulgaria.eu

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закупку у США истребителей F-16, сообщили болгарские СМИ.

Радев заявил, что споры в парламенте страны о закупке истребителей свидетельствуют о недостаточном общественном согласии по сделке, передает РИА "Новости" со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Президент отметил, что укороченная процедура обсуждения в парламенте не дает прояснить гарантийные обязательства США, сроки поставки, неустойки и т.д.

Парламент может преодолеть вето президента при большинстве голосов.

В начале июля сообщалось, что болгарское правительство утвердило проект соглашения с США о покупке восьми истребителей F-16 у компании Lockheed Martin.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
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