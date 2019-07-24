Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей у США
Румен Радев.
Источник изображения: velikabulgaria.eu
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закупку у США истребителей F-16, сообщили болгарские СМИ.
Радев заявил, что споры в парламенте страны о закупке истребителей свидетельствуют о недостаточном общественном согласии по сделке, передает РИА "Новости" со ссылкой на Болгарское национальное радио.
Президент отметил, что укороченная процедура обсуждения в парламенте не дает прояснить гарантийные обязательства США, сроки поставки, неустойки и т.д.
Парламент может преодолеть вето президента при большинстве голосов.
В начале июля сообщалось, что болгарское правительство утвердило проект соглашения с США о покупке восьми истребителей F-16 у компании Lockheed Martin.
Алексей Дегтярев
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