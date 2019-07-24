Войти
24.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Китай отреагировал на претензии Южной Кореи к России

515
0
+1
Источник изображения: Joint Staff Office of the Defense

Министерство иностранных дел Китая заявило, что зона, которую Южная Корея идентифицировала как собственное воздушное пространство, является международной территорией, и может быть использована для передвижения представителями любой страны.

Представитель китайского МИД Хуа Чуньин сделала соответствующее заявление после того, как Южная Корея заявила, что два российских и два китайских бомбардировщика вошли в некую установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО", сообщает Reuters.

Напомним, во вторник комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Кореи заявил, что самолет ВКС России якобы дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, после чего Южная Корея выразила протест России.

Минобороны России в ответ сообщило, что самолеты "выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря", а южнокорейские истребители "совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности".

Позже в конфликт вмешалась и Япония, заявив протест по дипломатическим каналам России и Южной Корее.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Южная Корея
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
18.12.2017
Учения России и Китая: война на компьютерах
19.05.2015
Что защитит наше небо от «хищников»
23.04.2014
Действовать не иначе как наступательно
03.08.2011
Нужен ли Южной Корее самолет пятого поколения?
02.07.2010
Россия прощается с космосом
21.05.2008
18 мая завершил свою работу Международный салон «Комплексная безопасность» (ISSE-2008)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.07 23:08
  • 5
Банкротство "четвертой власти"
  • 24.07 23:02
  • 49
1904-1905, 2024-2025 или раньше?
  • 24.07 22:12
  • 7754
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.07 20:52
  • 1
Атомный авианосец России оценили в 500 миллиардов рублей
  • 24.07 20:31
  • 3
Агенты вливания
  • 24.07 20:03
  • 1
Завершён основной этап испытаний российской газовой турбины ГТД-110М
  • 24.07 20:02
  • 778
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 24.07 20:01
  • 57
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 24.07 19:23
  • 31
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 24.07 18:37
  • 63
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 24.07 18:34
  • 4
Спецназ ЦВО получил новую версию "Тигров-М СпН" с 5 классом защиты
  • 24.07 18:31
  • 34
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 24.07 18:00
  • 45
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 24.07 17:37
  • 53
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 24.07 17:11
  • 13
Saarbrcker Zeitung (Германия): последний ультиматум Москве