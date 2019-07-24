Китай отреагировал на претензии Южной Кореи к России

Министерство иностранных дел Китая заявило, что зона, которую Южная Корея идентифицировала как собственное воздушное пространство, является международной территорией, и может быть использована для передвижения представителями любой страны.

Представитель китайского МИД Хуа Чуньин сделала соответствующее заявление после того, как Южная Корея заявила, что два российских и два китайских бомбардировщика вошли в некую установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО", сообщает Reuters.

Напомним, во вторник комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Кореи заявил, что самолет ВКС России якобы дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, после чего Южная Корея выразила протест России.

Минобороны России в ответ сообщило, что самолеты "выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря", а южнокорейские истребители "совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности".

Позже в конфликт вмешалась и Япония, заявив протест по дипломатическим каналам России и Южной Корее.

Алина Назарова