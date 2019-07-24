Войти
24.07.2019
Российская газета

Обнародовано видео полета над Японским морем Ту-95МС и Xian H-6

784
0
+2
Источник изображения: rg.ru

В социальных сетях появилось видео первого совместного патрулирования российских ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и китайских Xian H-6. Полеты прошли в международном воздушном пространстве над Японским и Восточно-Китайским морями.

На кадрах видеозаписи демонстрируется взлет российского турбовинтового "Медведя". Попал также в поле зрения оператора южнокорейский истребитель F-16KS, который сопровождал на приличном расстоянии Ту-95МС.

В военном ведовстве отметили, что экипажи самолетов дальней авиации действовали строго с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств, согласно данным объективного контроля, допущено не было.

Ранее власти Южной Кореи заявили, что российские ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС нарушили границу и вторглись в их воздушное пространство.

В Минобороны РФ разъяснили, что обвинения беспочвенны. Кроме того, летчики Южной Кореи совершили непрофессиональные маневры и создали угрозу безопасности для российских самолетов. При этом южнокорейские истребители не вышли на связь с экипажами Ту-95МС и удалились от российских самолетов, лишь отстреляв тепловые ловушки.

Справка "РГ"

Ту-95МС - носитель крылатых ракет большой дальности. Запущенный в серийное производство в 1981 году. Длина самолета около 50 метров, столько же достигает размах крыльев. Максимальная взлетная масса - 185 тонн. Один из самых быстрых турбовинтовых самолетов в мире, так как его скорость 830 километров в час.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Южная Корея
Япония
Продукция
F-16
Xian H-6
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
25.07.2019
Не в Ту сторону: что означает провокация над Японским морем
24.07.2019
"Воздушное хулиганство": в чем Россия обвинила пилотов Южной Кореи
23.07.2018
Российским "Медведям" показали желтую карточку
11.09.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
12.01.2015
Самое смертоносное оружие на планете: самые грозные самолеты ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.07 23:08
  • 5
Банкротство "четвертой власти"
  • 24.07 23:02
  • 49
1904-1905, 2024-2025 или раньше?
  • 24.07 22:12
  • 7754
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.07 20:52
  • 1
Атомный авианосец России оценили в 500 миллиардов рублей
  • 24.07 20:31
  • 3
Агенты вливания
  • 24.07 20:03
  • 1
Завершён основной этап испытаний российской газовой турбины ГТД-110М
  • 24.07 20:02
  • 778
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 24.07 20:01
  • 57
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 24.07 19:23
  • 31
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 24.07 18:37
  • 63
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 24.07 18:34
  • 4
Спецназ ЦВО получил новую версию "Тигров-М СпН" с 5 классом защиты
  • 24.07 18:31
  • 34
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 24.07 18:00
  • 45
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 24.07 17:37
  • 53
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 24.07 17:11
  • 13
Saarbrcker Zeitung (Германия): последний ультиматум Москве