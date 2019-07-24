Базу имени внука Чингисхана в Южном Судане проинспектировала миссия ООН

Делегация Миссии ООН в Южном Судане во главе с командующим генерал-лейтенантом Шайлеш Тинайкаром посетила базу монгольских миротворцев в Южном Судане.

Об этом сообщило монгольское информагентство "Монцамэ".

Цель визита делегации в город Бентиу - ознакомиться с обстановкой в стране, обеспечением защиты беженцев и условиями их жизни в лагере, а также с ходом выполнения операций, необходимых для выполнения мандата Миссии ООН.

В ходе посещения базы "Хубилай" (так звали одного из внуков Чингисхана - EADaily), командующий миссией ознакомился также с личным составом и миссией мотострелкового батальона 8-й смены Вооруженных сил Монголии, благоустройством территории базы, патрулированием и проверил выполнение поставленных задач оперативной базой "Эко".