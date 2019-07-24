Коалиция против Ирана: почему США не позвали Россию

США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

В США заявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. Она будет составлена из всех стран мира. При этом Россия утверждает, что до сих пор не получала приглашения к участию. О создании такого союза начали говорить после ряда инцидентов, произошедших в районе Персидского залива с участием Ирана. Последний имел место 19 июля, когда Тегеран задержал британский танкер в своих территориальных водах.

США создают коалицию, чтобы патрулировать Ормузский пролив. В нее войдут страны "по всему миру", заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео.

"Мы работаем над тем, чтобы изменить поведение руководства Исламской Республики Иран. И мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы сохранить эти морские пути открытыми", - сказал он телекомпании WFTV 9.

Помпео также напомнил позицию президента США Дональда Трампа, который "ясно дал понять": Вашингтон не хочет войны с Ираном.

"Мы просто хотим, чтобы они прекратили террористическую деятельность по всему миру", - пояснил он.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе заявила, что ЕС находится в тесном контакте со странами, которые намерены патрулировать Ормузский пролив. В то же время она призвала все стороны проявлять сдержанность.

Впрочем, несмотря на то, что США объявили о вовлечении в этот процесс государств во всем мире, Россия никаких предложений относительно возможного участия в коалиции от американской стороны не получала. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Михаил Богданов.

"Нам никто ничего не предлагал. Обычно вступают в контакт, объясняют, что хотят, предлагают идеи. Вот мы предлагаем нашу концепцию коллективной безопасности в заливе... А то, что предлагают американские коллеги, лично мне абсолютно непонятно", - приводит его слова РИА "Новости".

Издание Defense One со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда ранее уже сообщило, что администрация американского лидера планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена.

По словам Данфорда, сейчас США находятся в контакте с несколькими странами и оценивают их возможность создать коалицию, которая "обеспечит свободу навигации в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах".

Позже помощник главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер уточнила, что коалиция создается не для военного противостояния Ирану, а чтобы гарантировать безопасность транспортного судоходства, в первую очередь путем усиления разведки и наблюдения в регионе.

Обсуждение возможности создать такую коалицию активизировалось после инцидента, произошедшего вечером 19 июля в иранских территориальных водах Ормузского пролива. ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержали там британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас. На борту танкера были 23 человека, в том числе три россиянина. По заявлениям иранских властей, они до сих пор остаются в танкере, стоящем на якоре в порту. Однако судовладелец не может выйти с ними на связь..

Посольство России в Иране 21 июля сообщило в своем твиттере, что жизни и здоровью задержанных россиян ничего не угрожает. Пресс-атташе российского диппредставительства Андрей Ганенко рассказал "Интерфаксу", что моряки свободно перемещаются по танкеру без каких-либо ограничений со стороны иранцев. Он подчеркнул, что представители дипмиссии контактируют с иранскими властями и добиваются установления связи с россиянами на борту Stena Impero.

Иранский посол в Великобритании Хамид Баидинежад заявил, что

Тегеран готов к любому развитию событий в этом инциденте и вместе с тем будет настаивать на своей правоте.

Он призвал британские власти сдерживать силы, которые стремятся разжечь конфликт между странами из-за танкера.

"Это довольно опасно и неразумно в трудное для региона время", - подчеркнул персидский дипломат.

Судоходная палата Великобритании в свою очередь осудила захват танкера. Глава МИД Британии Джереми Хант заверил Тегеран в том, что страна "ощутит последствия", если не отпустит задержанный танкер. Сама ситуация, по его словам, является неприемлемой, поэтому Лондон будет отвечать решительно, но взвешенно. Хант заверил, что последствия не будут носить военный характер.

После этого инцидента об использовании военно-морских сил для обеспечения безопасности судоходства в этой акватории заговорила и Великобритания. Таблоид The Sun со ссылкой на источники сообщил, что с этой целью Соединенное королевство может отправить свою морскую пехоту в Персидский залив вместе с ядерной подводной лодкой.

Лондон может решиться на этот шаг, чтобы защитить другие судна от Тегерана, который, по версии издания, захватил уже несколько британских нефтяных танкеров.

Журналисты утверждают, что такую идею уже обсуждали на экстренных заседаниях правительственного комитета по безопасности.

Лидия Мисник