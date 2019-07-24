Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США

Санкции со стороны США, которым подвергласт Турция за приобретение российских зенитных комплексов С-400, лишь углубят раскол в НАТО и гораздо больнее ударят по Вашингтону, чем по Анкаре, считает американское военно-политическое издание Militarywatch. Отказ США предоставить Турции истребители пятого поколения F-35 подвигнет ту на приобретение российских самолетов, что противоречит интересами НАТО.

США выполнили свое обещание: после того, как в Турцию стали прибывать компоненты российских зенитных комплексов С-400 "Триумф", страну официально исключили из программы истребителя пятого поколения F-35. В Анкаре решение Вашингтона назвали "грабежом": заплатив за истребители 1,4 миллиарда долларов, получив взамен лишь четыре самолета из 116 предусмотренных контрактом. Да и формально переданные Турции истребители остались в США, а турецких пилотов перестали обучать управлению ими.

Индия озвучила условие покупки у России истребителей Су-57

Антон Валагин