В Латвии задумались о привлечении армии к охране госграницы

Латвийскую армию могут привлечь к охране государственной границы совместно с пограничниками, так как государственная пограничная охрана испытывает большой недостаток желающих там служить. Об этом сообщает латвийское издание Delfi.

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Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс, в чьем подчинении находится пограничная охрана, обсудил с министром обороны страны Артисом Пабриксом возможное привлечении армейских подразделений к защите госграницы. По словам министра МВД, Латвии не хватает пограничников. Такая ситуация сложилась по причине того, что молодежь не желает идти работать в МВД, предпочитая ей службу в армии.

Для увеличения мотивации молодежи к работе в МВД, в чью структуру входят пограничники, министр предлагает увеличить финансирование министерства, тем самым устранить "беспочвенную конкуренцию между службами".

Как сообщается, проблема с нехваткой пограничников для Латвии не нова, особенно это отражается на охране восточной границы государства, где республика граничит с Россией, там наблюдается самая некомплектность пограничных подразделений. В июне МВД Латвии уже пыталось привлечь армию к охране восточных рубежей, но получило отказ от Минобороны страны.

В латвийском оборонном ведомстве заявили, что вопрос привлечения вооруженных сил к охране госграницы требует тщательной проработки, поскольку нельзя просто так "одолжить" несколько подразделений на некоторое время.

Напомним, что в 2015 году в Латвии приняли решение о строительстве забора на границе с Россией и Белоруссией.