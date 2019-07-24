Для чего вернули в строй пушки сталинских времен – Д-44

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85-мм противотанковая пушка Д-44 была создана в предпоследний год Великой Отечественной войны. Однако на вооружение была принята в 1946 году.

Максимальная дальность стрельбы - 15820 м. Скорострельность - 15 выстрелов в минуту. Расчет-6 человек.

Она принимала участие в многочисленных военных конфликтах и сейчас продолжает оставаться на вооружении многих стран мира. В Российской армии ее сейчас ее не увидишь в обычных частях. Однако, пушка-ветеран не собирается полностью уходить в отставку. Как стало известно, именно Д-44 будут использованы военнослужащими Михайловской военной артиллерийской академии во время открытия Главного Военно-морского парада в Санкт-Петербурге. 12 орудий дадут залп холостыми боеприпасами в самом начале торжественного мероприятия.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, артиллерийские батареи будут располагаться у Петропавловской крепости.

Расчеты пушек будут сопровождаться 7 залпами исполнение Государственного гимна Российской Федерации оркестром Военно-Морского Флота. Еще 7 залпов будут даны после пролета парадной группы авиации.

Вечером будет произведен праздничный артиллерийский салют в ознаменование Дня ВМФ в Санкт Петербурге и Кронштадте.